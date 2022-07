Gazprom Plötzlicher Überfluss: Was Russland mit dem nicht exportierten Gas macht

Der staatliche Gaskonzern Gazprom liefert viel weniger nach Europa – doch das Gas lässt sich nicht so einfach in andere Länder umleiten. Diese Optionen hat Putin.

Mehrere Faktoren ermöglichen es Russland und Gazprom, die Gaslieferungen zu reduzieren. (Foto: dpa) Messgerät an einer Empfangsstation für Erdgas

Düsseldorf Während bei europäischen Unternehmen, Politikern und Bürgern die Angst vor einem Gasmangel wächst, hat Russland mehr Gas, als die Bevölkerung durchschnittlich verbraucht.

Mehr als 700 Milliarden Kubikmeter hat Russland laut dem Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) im Jahr 2021 gefördert. Davon würden normalerweise 400 Milliarden Kubikmeter in Russland genutzt, 180 Milliarden exportiere Russland via Pipeline nach Europa. Der Rest gehe in andere Märkte, zunehmend auch nach China.

Zuletzt hat Russland seine Gaslieferungen nach Europa durch die Pipeline Nord Stream 1 allerdings um 60 Prozent gedrosselt. Es fallen also auf einmal in Russland gigantische Mengen Gas an, die nicht nach Europa fließen. Darüber, was Russland mit diesem zusätzlichen Gas macht, gibt es viele Spekulationen.

