Greentech Berliner Solar-Einhorn Enpal könnte in Finanzierungsrunde die Bewertung verdoppeln

Frankfurt, Berlin, Düsseldorf Das Berliner Solar-Start-up Enpal kann sich angesichts der Folgen von Ukrainekrieg und Energiekrise vor Aufträgen kaum retten. Um ihr schnelles Wachstum finanzieren zu können, ist die auf die Vermietung von Solarpanelen spezialisierte Firma derzeit in Gesprächen mit Investoren, die weitere 150 Millionen Euro an Kapital bereitstellen sollen, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Enpal hatte Ende des vergangenen Jahres als erstes deutsches Start-up im Segment Erneuerbare Energien die Bewertung von einer Milliarde Dollar geknackt und gilt damit als sogenanntes Einhorn. Nun steht laut den Insidern eine Verdopplung der Bewertung auf zwei Milliarden Euro im Raum. Das Geld soll sowohl von Bestandsinvestoren als auch von neuen Adressen kommen, darunter Private Equity-Unternehmen, hieß es. Enpal lehnte eine Stellungnahme ab.

Das 2017 gegründete Unternehmen vermietet Solaranlagen und Batterien über einen Zeitraum von 20 Jahren an seine Kunden. Am Ende der Laufzeit kann die Anlage gegen einen kleinen Beitrag übernommen werden. Auch Ladestationen für Elektroautos, sogenannte Wallboxen, können dazugebucht werden. Angesichts der hohen Strompreise können die rund 25.000 Kunden hoffen, mit der gemieteten Photovoltaikanlage erheblich Geld zu sparen.

Enpal will 2022 erstmals operativen Gewinn erzielen

Enpal legte beim Umsatz zuletzt von Jahr zu Jahr steile Wachstumsraten hin: 2020 verdreifachten sich die Erlöse auf 56 Millionen Euro, im vergangenen Jahr waren es bereits 110 Millionen, für 2022 rechnet das Unternehmen mit 280 bis 400 Millionen. Auch in diesem Jahr sind die Aufträge Unternehmenskreisen zufolge in die Höhe geschnellt.

Beim Gewinn erwartet Enpal Finanzkreisen zufolge für 2022 erstmals mit einem positiven Betriebsgewinn (Ebitda) von elf Millionen Euro. Im kommenden Jahr sollen bereits 172 Millionen zu Buche stehen. Angesichts dieser Geschäftsentwicklung halte das Unternehmen die hohe Bewertung für angemessen, hieß es.

Im Wagniskapitalmarkt haben derzeit diejenigen Firmen die besten Chancen, die mit ihrem Geschäftsmodell binnen kurzer Zeit einen positiven Cashflow erreichen können. Anders als noch im letzten Jahr steht für Investoren der Weg in die Profitabilität im Fokus.

Im Portfolio des japanischen Investmentriesen Softbank dürfte Enpal ein echter Lichtblick sein. Der Konzern hatte im Oktober des vergangenen Jahres zu einer Bewertung von 950 Millionen Euro – damals 1,1 Milliarden Dollar – 150 Millionen Euro in Enpal gesteckt. Angesichts des dramatischen Einbruchs von Technologie-Werten verbuchte der Softbank Vision Fund im dritten Quartal einen Verlust von 7,2 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt hatte.

Leonardo DiCaprio und prominente Unternehmer sind investiert

Zu den übrigen Enpal-Investoren gehören die Münchener Wagniskapitalgeber HV Capital und Picus sowie der Investmentfonds Princeville Climate Technology des Schauspielers Leonardo DiCaprio. Beteiligt sind auch Thomas Griesel, Gründer des Kochboxen-Unternehmens Hellofresh, Christopher Muhr, Ex-Manager der Gebrauchtwagen-Handelsplattform Auto1, und Delivery-Hero-Gründer Lukasz Gadowski.

Start-up-Bewertungen kommen zustande, indem sich neue Investoren und Gründer darauf einigen, wie viel für den Erwerb von Unternehmensanteilen gezahlt werden muss. Der Begriff Einhorn sollte lange auch die besondere Seltenheit dieser Exemplare symbolisieren. Mittlerweile gibt es allein in Deutschland 36 davon.

Die hohen Energiepreise hatte Enpal-Chef Mario Kohle schon vor einem Jahr als Geschäftsvorteil gesehen: „Wenn die Großhandelspreise weiter steigen, rechnet sich eine Solarmiete extrem – denn die steigt nicht“, sagte er damals und kündigte an: „Bis 2030 wollen wir eine Million Solaranlagen installiert haben.“

„Bis 2030 wollen wir eine Million Solaranlagen installiert haben.“ (Foto: Enpal ) Enpal-Chef Mario Kohle

Der Markt, in dem sich auch Wettbewerber wie Eon, EnBW oder die Shell-Tochter Sonnen tummeln, wächst derzeit zwar stark. Pro Monat wurden in diesem Jahr in Deutschland Solaranlagen mit einer Leistung von mehr als 600 Megawatt zugebaut, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht. Allerdings müsste das Tempo noch zulegen, um das für 2030 ausgegebene Ausbauziel von 215 Gigawatt zu erreichen. Derzeit sind Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 65 Gigawatt installiert.

