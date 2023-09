Ein menschlicher Eingriff ins Klima könnte die Erderwärmung aufhalten – mit schweren Nebenwirkungen. Wissenschaftler weltweit wollen trotzdem weiter forschen.

Durch die erhöhte Aerosolkonzentration in der Stratosphäre würde Licht bei Sonnenuntergängen mehr gebrochen und für einen farbenfrohen Himmel sorgen. (Foto: IMAGO/Zoonar) Sonnenuntergang

Düsseldorf In Indonesien schießt der Vulkan Tambora eine Flammensäule, Gestein und Asche in den Himmel. Schwefeldioxid tritt aus, legt sich als Wolke um den Erdball und sperrt das Sonnenlicht über ein ganzes Jahr aus. Es wird kühl auf dem Planeten. 1816 wird auch „das Jahr ohne Sommer“ genannt. In Europa kommt es zu Ernteausfällen, Überschwemmungen und Hungersnöten.

Solche Vulkanausbrüche liefern Daten für Ulrike Niemeier. Am Max-Planck-Institut in Hamburg öffnet die Wissenschaftlerin ein Fenster auf ihrem Computerbildschirm, tippt einige Zahlen ein und drückt auf Enter. Das Programm zeigt ihr eine Tabelle. Niemeier öffnet eine Weltkarte. Auf der Karte bewegt sich eine rote, spiralförmige Wolke. Sie wird grün, verteilt sich über die nördliche Hemisphäre und verschwindet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen