Greentech Greentech-Start-up Tibber sammelt 100 Millionen Dollar ein

Tibber wirbt mit einem innovativen Geschäftsmodell und flexiblen Stromtarifen. In Deutschland könnte es das Start-up aber gerade schwer haben.

Das Start-up hat mit steigenden Preise an den Strombörsen zu kämpfen. (Foto: Tibber) Tibber-Chefin Marion Nöldgen

Düsseldorf Das norwegische Start-up Tibber sammelt in einer neuen Finanzierungsrunde 100 Millionen Dollar ein. Größter Investor ist der milliardenschwere Fonds Summa Equity. Mit dem Geld will der digitale Stromanbieter in den Ausbau seiner bestehenden Märkte investieren – auch in Deutschland.

„Wir werden im Laufe dieses Jahres unsere eigene Hardware namens Pulse auf den Markt bringen“, kündigt Tibber-Deutschlandchefin Marion Nöldgen an. Wer das Gerät auf einen digitalen Stromzähler setzt, soll seinen Stromverbrauch damit in Echtzeit übermitteln und einsehen können. Damit sollen stündliche Tarife endlich auch in Deutschland angeboten werden können und das Wachstum hierzulande beschleunigen.