Halbjahreszahlen Uniper-Chef Maubach: Zeitweise Verlust von über 100 Millionen Euro am Tag

Düsseldorf Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper vermeldet für das erste Halbjahr einen Nettoverlust von mehr als zwölf Milliarden Euro. Die deutsche Tochter des finnischen Energiekonzerns Fortum verbuchte ein bereinigtes Ergebnis (Ebit) von minus 564 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit.

Im Vorjahreszeitraum hatte Uniper noch ein bereinigtes Ergebnis von 580 Millionen Euro vorgelegt. Für das Gesamtjahr erwartet Uniper ein negatives Ergebnis.

Der hohe Nettoverlust geht zum Teil auf bereits bekannte Abschreibungen auf Russland-bezogene Geschäfte von Uniper zurück – etwa für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 und Kraftwerke in Russland. Der größte Teil steht allerdings in Zusammenhang mit Gaslieferkürzungen aus Russland.

Laut Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach haben sich bis Ende Juni bereits Verluste von 400 Millionen Euro aufgebaut. Bis heute seien sie auf 3,8 Milliarden Euro angewachsen. Weitere absehbare Verluste weist Uniper bereits aus.

„In Deutschland gibt es kein einziges Energieunternehmen, dass eine solche Entwicklung nicht in die Knie zwingen würde“, so Maubach. Die aktuelle Lage habe Uniper an den Rand einer Insolvenz gebracht, obgleich der überwiegende Teil der Geschäfte Gewinne erwirtschafte. Die Verluste aus der Gasersatz-Beschaffung seien einfach zu hoch.

Mit einer Verbesserung rechnet Uniper erst in den kommenden Jahren. Finanzchefin Tiina Tuomela sagte laut einer Mitteilung: „Für 2023 erwarten wir eine Ergebnisverbesserung und streben an, ab 2024 die Verlustzone zu verlassen.“

Die Aktie von Uniper stürzte am Mittwochmorgen zum Handelsstart um mehr als neun Prozent ab. Seit Jahresanfang haben die Papiere damit gut 80 Prozent an Wert verloren.

Uniper ist Deutschlands größter Gasimporteur und derzeit in einer prekären Lage: Das Unternehmen bezieht große Teile seines Gases aus alten Verträgen mit dem russischen Gasriesen Gazprom. Der aber liefert seit Monaten nicht mehr die vertraglich zugesicherten Gasmengen nach Deutschland.

Durch diese Situation fährt Uniper Milliardenverluste ein. Denn das Unternehmen hat seinerseits alte Verträge mit Gaskunden. Das heißt, Uniper muss das fehlende Gas teuer am Markt einkaufen, und zu günstigen Preisen an die eigenen Kunden weiterverkaufen. Zu diesen Kunden zählen mehr als 100 Stadtwerke und Industriefirmen.

Uniper: Staat steigt mit 30 Prozent ein

Wegen der dramatischen Situation hatte die deutsche Bundesregierung im Juli ein Hilfspaket für Uniper geschnürt, durch das das Unternehmen zunächst 7,7 Milliarden Euro erhält. Außerdem steigt der Staat mit 30 Prozent bei dem Energieversorger ein. Uniper will das Stabilisierungspaket auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Herbst von den Aktionären genehmigen lassen. Noch davor muss die Vereinbarung mit der Bundesregierung auf europäischer Ebene geprüft und freigegeben werden.

Seitdem hat sich die Lage noch einmal verschärft. Denn mittlerweile liefert Gazprom nicht einmal mehr – wie noch Anfang Juli – 40 Prozent der zugesagten Mengen durch die Pipeline Nord Stream 1, sondern nur noch 20 Prozent. Umso größer sind die Verluste für Uniper.

Noch im Juli hatte Uniper bekannt gegeben, derzeit bis zu einer Milliarde Euro im Monat draufzuzahlen. Uniper-Chef Maubach hatte gesagt, insgesamt kämen bis Ende September sechs Milliarden Euro Verlust zusammen.

Diese Aussage dürfte angesichts der erneuten Gasdrosselung aus Russland nicht mehr gelten. Nach Maubachs Aussagen macht Uniper derzeit teilweise mehr als 100 Millionen Euro Verlust pro Tag. Das entspräche einem Minus von bis zu drei Milliarden pro Monat, wobei die Verluste an einigen Tagen wohl auch deutlich geringer sind.

Maubach sagte, vor dem Hintergrund der sich weiter verschärfenden Rahmenbedingungen habe Uniper in den vergangenen Wochen an der Ausgestaltung und Präzisierung der Vereinbarung mit der Bundesregierung gearbeitet.

Auch wenn das Hilfspaket der Bundesregierung noch nicht genehmigt ist, hat Uniper bereits Hilfen in Form einer Kreditlinie der KfW in Höhe von insgesamt neun Milliarden Euro erhalten. Davon musste Uniper bislang laut Maubach rund fünf Milliarden Euro in Anspruch nehmen. Denn die hohen Gaspreise sorgen auch für einen sehr hohen Liquiditätsbedarf bei dem Unternehmen.

Die Rechnung bis Ende September ist deshalb wichtig, weil ab Oktober eine Gasumlage greift, die Uniper und andere Gasimporteure entlasten soll. Uniper und Konkurrenzunternehmen konnten per Antrag erklären, wie hoch ihr Verlust wegen der ausbleibenden Russlandlieferungen ist, und bekommen ab Oktober 90 Prozent dieser Kosten erstattet. Um das zu ermöglichen, steigt der Verbraucher-Gaspreis in Deutschland um 2,419 Cent pro Kilowattstunde.

Insgesamt haben zwölf Unternehmen einen Ausgleich von 34 Milliarden Euro aus der Umlage beantragt. Ein Großteil dieser Summe dürfte allein auf Uniper entfallen.

Künftig will Uniper das eigene Gasportfolio umstrukturieren. Derzeit bringt der Konzern Gas nicht nur aus Russland, sondern auch aus Norwegen, den Niederlanden und Aserbaidschan sowie per Schiff als LNG nach Deutschland.

Wenn das LNG-Terminal fertig sei, das aktuell in Wilhelmshaven geplant ist, so Maubach, dann könne darüber etwa ein Zehntel des deutschen Jahresverbrauchs an LNG importiert werden. Das Terminal soll in diesem Winter in Betrieb genommen werden.

