Handelsblatt Energie-Gipfel 2023 Niedersachsens Energieminister Meyer fordert Klima-Vorrang in Behörden

Der Markt für Erneuerbare wächst rasant. Dennoch hinkt die deutsche Energiebranche weit hinter ihren Ausbauzielen her. Hauptproblem ist vor allem die Bürokratie.

Das Kohlekraftwerk Heyden in NRW wurde im Juli 2021 stillgelegt und ging im August 2022 als Netzreserve wieder befristet in Betrieb. In der Nachbarschaft befinden sich eine Biogasanlage und ein Solarpark. (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Öko-Strom und Netzreserve

Düsseldorf Trotz positiver Entwicklungen laufe der Ausbau von Wind- und Solarenergiekapazitäten immer noch deutlich zu langsam, bemängeln Branchenteilnehmer auf dem Handelsblatt Energie-Gipfel in Berlin. Nach wie vor seien langwierige Genehmigungsverfahren das Hauptproblem. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) schlägt als Gegenmaßnahme einen „Klima-Vorrang in den Behörden“ vor.

Niedersachsen ist zwar mit 6400 installierten Windrädern Spitzenreiter unter den deutschen Bundesländern. Auch bei den neuen Genehmigungen im Jahr 2022 führt Niedersachsen die Liste mit Abstand an. Doch auch dort wird das Wachstum laut dem Umweltminister von der Bürokratie gebremst.

Meyer fordert: „Wenn wir in Deutschland in 192 Tagen ein LNG-Terminal bauen können, dann muss es auch möglich sein, dass ein Windrad in einem Jahr genehmigt wird.“ Bund und Länder müssten einen „Genehmigungs- und Bau-Turbo einlegen“.

Ökostrom wird zum Standortfaktor