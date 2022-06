Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel Botschafter werben um Wasserstoff-Partnerschaften mit Deutschland

Essen Beim geplanten Hochlauf einer klimafreundlichen Wasserstoffwirtschaft stößt Deutschland auf Interesse aus dem Ausland. Auf dem Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel am Donnerstag in Essen warben mehrere Botschafter um Partnerschaften.

Der australische Botschafter Philip Green sagte: „Wir haben den gegenseitigen Vorteil, dass wir ein potenzieller Großexporteur von Wasserstoff sind und Deutschland ein wahrscheinlicher Großimporteur.“ Für eine künftige Zusammenarbeit spreche auch, dass Planer von Wasserstoffstandorten in Australien immer von der gleichen Gruppe deutscher Unternehmen erzählten, die die nötige Technik bereitstellen könnten.

Viele Experten gehen nicht davon aus, dass Deutschland seinen Bedarf an grünem Wasserstoff für Industrie und Verkehr selbst wird decken können. Denn Deutschland verfügt nicht über genügend Flächen, um Wind- und Sonnenstrom herzustellen, mit dem dann Wasserstoff gewonnen wird. Deutschland wird bis zu 80 Prozent importieren müssen und sucht die Zusammenarbeit mit teils fernen Ländern.

Besondere Hoffnung liegt auf Australien. Der australische Unternehmer Andrew Forrest will ab 2023 grünen Wasserstoff in großindustriellem Maßstab herstellen und bis 2030 mindestens 15 Millionen Tonnen liefern können, wie er dem Handelsblatt kürzlich sagte.

Das Ziel für die Produktion in Deutschland liegt laut der deutschen Wasserstoffstrategie bis 2030 nur bei einer jährlichen Produktion von 500.000 Tonnen grünem Wasserstoff.

Ende Mai reiste Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) dann auch mit einer großen Delegation nach Australien zu einer Wasserstoffkonferenz. Der australische Botschafter Green sagte: „Wir waren sehr erfreut, dass Bettina Stark-Watzinger zur ‚Australian Hydrogen Conference‘ gekommen ist und von allen Besucherländern die größte Delegation mitgebracht hat. Deutschland hat sich in unsere Erinnerungen eingegraben.“

„Wir wollen an den strategisch günstigen Stellen produzieren"

Auf dem Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel meldete auch Indonesien Interesse an: Botschafter Arif Havas Oegroseno sagte, Indonesien habe Kapazitäten zur Produktion von erneuerbaren Energien in Höhe von 474 Gigawatt und wolle diese weiter ausbauen – ein deutlicher Überschuss an erneuerbarer Energie. „Deshalb brauchen wir Investitionen aus Deutschland“, sagte Oegroseno. Man sei bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem deutschen Investor.

Indonesien ist einer der größten CO2-Emittenten der Welt und exportiert vor allem Kohle. Das Land entdeckt Ökoinvestitionen als Konjunkturstütze und hofft auf Milliardensummen aus dem Ausland.

Es gibt aber auch Kritik an der Idee, in großer Menge Wasserstoff zu importieren. Andreas Schierenbeck, Mitgründer des Unternehmens HH2E und ehemaliger Vorstandschef des Gasunternehmens Uniper, sagte auf dem Handelsblatt-Gipfel: „Wir wollen in Deutschland an den Stellen vor Ort produzieren, die strategisch günstig sind.“ HH2E hat ambitionierte Pläne für den Einstieg in die Produktion von grünem Wasserstoff in industriellem Maßstab.

Schierenbeck schränkte zwar ein: „Wir werden natürlich auch Importe brauchen.“ Er mahnte allerdings, Deutschland könne grünen Wasserstoff bislang nicht direkt importieren. Es gebe lediglich einen einzigen Wasserstofftanker, und der fahre zwischen Australien und Japan.

Aktuell wird Wasserstoff für den Transport sonst umgewandelt. „Wenn wir Ammoniak aus grünem Wasserstoff erzeugen, dann transportieren und dann wieder aufbrechen in Wasserstoff, ist das irrsinniger Energieaufwand“, so Schierenbeck. Mit einem Kilo Ammoniak transportiere man gerade einmal 180 Gramm Wasserstoff.

„Vor allem brauchen wir ein Denken in Gigawatt"

Zwar brauchen große Teile der deutschen Industrie Ammoniak, etwa für die Produktion von Düngemitteln. Wenn es um die Energiewende geht, ist allerdings der Wasserstoff selbst essenziell.

Schierenbeck erhielt Unterstützung von Stefan Kaufmann, dem Innovationsbeauftragten für grünen Wasserstoff im Bundesforschungsministerium. Er sagte, die Bundesregierung plane den Import von Wasserstoff, etwa aus Australien, der Golfregion und Saudi-Arabien, Schottland oder Irland. Aber: „Wir reden viel über eine globale Wasserstoffökonomie und Importe, aber wir brauchen auch dezentrale, lokale Projekte in Deutschland, um den Hochlauf zu schaffen.“

Auch Kaufmann sagte, um den Wasserstoffhochlauf zu stemmen, brauche es zunächst Transportoptionen und die nötige Infrastruktur. Und: „Vor allem brauchen wir ein Denken in Gigawatt.“ Australien habe zwar großes Potenzial – bisher habe aber auch dort der größte bereits laufende Elektrolyseur lediglich eine Kapazität von zehn Megawatt.

Katherina Reiche, Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats, sagte: „Wir haben eine starke und innovative Industrie in Deutschland.“ Das umfasse sowohl Konzerne wie Thyssen-Krupp mit der Wasserstofftochter Nucera als auch Start-ups wie Enapter. Die Politik solle sich aber neben internationaler Zusammenarbeit auch darauf konzentrieren, einen politischen Rahmen für Wasserstoff zu schaffen und diesen finanziell zu fördern.

Reiche kritisierte, dass der Wasserstoff im „Osterpaket“ zu kurz gekommen sei und Förderprojekte zu lange auf sich warten ließen. „Das ist frustrierend, denn ohne die Finanzierung können wir wichtige Projekte nicht umsetzen.“

