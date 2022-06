Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel Industrie macht Druck: RWE, Thyssen und Co. fordern mehr Tempo auf dem Weg in die Wasserstoff-Zukunft

Essen Die Industrie fordert von der Politik mehr Tempo beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. „Wir würden gern viel schneller investieren“, sagte Markus Krebber, Chef des Energieversorgers RWE, beim Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel am Mittwoch in Essen. Doch Förderanträge würden zu „lange liegen“, so Krebber. „Wir müssen deutlich pragmatischer und schneller vorankommen.“ Deutschland müsse endlich „mal anfangen“.

Dafür brauche es vor allem ein klares Konzept. Deutschland habe – anders als die Niederlande – kein Zielbild für den Ausbau eines Wasserstoffnetzes, bemängelte Krebber. „Ferngasnetzbetreiber bekommen nicht genehmigt, was aufs Zielbild einzahlt, sondern nur, was heute notwendig ist“, sagte er.

Volkmar Dinstuhl, Chef des Segments Multi Tracks bei Thyssen-Krupp, pflichtete Krebber bei. Es sei wichtig, dass Deutschland ein Zielbild habe, das definiere, wo genau das Land hinsteuere, „damit man zumindest dieses Minimum an Sicherheit als Grundlage für Investitionen hat.“ In der Einheit Multi Tracks hat Thyssen-Krupp alle zum Verkauf, zur Sanierung oder zur Schließung anstehenden Tochterunternehmen gebündelt, darunter die Wasserstofftochter Nucera.

Wasserstoff gilt als zentrale Technologie, damit die Energiewende gelingen kann. Er soll helfen, energieintensive Branchen wie die Stahl- und Chemieindustrie zu dekarbonisieren, und als Speicher für erneuerbar erzeugten Strom dienen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den Bedarf nach Wasserstoff noch einmal verstärkt. Zum einen kann Wasserstoff helfen, die Industrie unabhängiger von russischem Erdgas zu machen. Zum anderen wird Wasserstoff mit den hohen Gaspreisen attraktiver.

Aber selbst Wirtschaftsstaatssekretär Oliver Krischer (Grüne) räumte ein, dass der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft durch regulatorische Probleme behindert werde. „Ich könnte stundenlang darüber erzählen, was wir alles für absurde Hürden haben, die sinnvolle Entwicklungen verhindern“, sagte er. Das Wirtschaftsministerium versuche bereits, so viel und schnell wie möglich Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Krischer kritisierte seinerseits aber auch die EU. Geplante Förderprojekte aus der EU kämen nicht schnell genug in Gang. In Bezug auf die angedachte Schaffung eines „Important Project of Common European Interest“ (IPCEI), das der Wasserstoffwirtschaft eine höhere Priorität geben würde, sagte er: „Das ist ein Trauerspiel, ich kann es nicht anders sagen.“ Man sei im Austausch mit der EU-Kommission, ihm gehe das allerdings viel zu langsam voran.

Plädoyer für blauen Wasserstoff

Trotz aller Kritik an den aktuellen Hürden zeigten sich Wirtschaft und Politik optimistisch, dass Wasserstoff im großen Stil Einzug in die deutsche Wirtschaft halten wird. Krischer sagte: „Wir werden einen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft sehen, und da bewegt sich im Moment eine ganze Menge.“ Zwar werde sich das Problem, dass nicht genug Wasserstoff für die künftige Nachfrage verfügbar ist, nicht so schnell erledigen. Aber für die Projekte, die aktuell geplant seien, werde Deutschland auch die nötigen Erzeugungskapazitäten schaffen.

Auch RWE-Chef Krebber sagte: „Ich glaube, das jetzige Preisniveau für fossile Energie, das sehr hoch ist, wird die grüne Transformation maximal beschleunigen.“ Im Bereich Wasserstoff bilde sich gerade eine ganze Industrie heraus.

Wichtig sei allerdings, dass Deutschland blauen Wasserstoff nicht außer Acht lasse. Blauer Wasserstoff wird mithilfe von Erdgas hergestellt. Das CO2, das dabei entsteht, wird abgespalten und eingespeichert. Trotzdem gilt er als weniger klimafreundlich als grüner Wasserstoff, der mittels Elektrolyse aus erneuerbarer Energie hergestellt wird. „Blauer Wasserstoff ist schneller verfügbar und kann extrem helfen, diese Industrie schneller zu skalieren“, sagte Krebber.

Ein Problem bei grünem Wasserstoff ist, dass er nur dann zu 100 Prozent „grün“ ist, wenn der Elektrolyseur, der ihn herstellt, den Strom direkt aus dem Erneuerbaren-Kraftwerk – also etwa einem Wind- oder Solarpark – bezieht. Kommt der Strom hingegen aus dem Stromnetz, ist womöglich auch Strom aus Kohle- oder Atomkraftwerken enthalten.

Das kritisierte Krebber: „Das hört sich logisch an, führt aber dazu, dass die ganze Industrie nur zeitverzögert hochkommt“, sagte er. Bei Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen frage auch niemand, ob der Strom darin auch wirklich grün sei.

Krischer wehrte sich indes gegen den Vorwurf, blauer Wasserstoff sei für die Grünen per se ein Tabu. „Um eine Wasserstoffwirtschaft hochzubekommen, braucht es natürlich Übergänge“, sagte er. „Wenn man von vornherein sagen würde, wir starten nur mit grünem Wasserstoff, der in der Erzeugung mengenmäßig besonders problematisch ist, werden wir wahrscheinlich nie in die Gänge kommen.“ Allerdings sei auch zu bedenken, dass Deutschland schon ohne zusätzliche Wasserstoffproduktion darum kämpfe, die eigene Gasversorgung für den kommenden Winter sicherzustellen. „Das billige Putin-Gas wird nie mehr zurückkommen“, betonte Krischer.

