Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel „Wir müssen deutlich schneller vorankommen“: Industrie klagt über Hürden für Wasserstoff-Investitionen

Schnelle Fortschritte bei alternativen Brennstoffen sind so wichtig wie nie. Doch die Industrie bemängelt langwierige Genehmigungsverfahren und ein mangelhaftes Konzept.

Krebber sagte beim Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel: „Wir müssen deutlich pragmatischer und schneller vorankommen.“ RWE-Chef Markus Krebber (r.)

Essen Die Industrie fordert von der Politik mehr Tempo beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. „Wir würden gern viel schneller investieren“, sagte RWE-Chef Markus Krebber beim Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel am Mittwoch in Essen. Doch Förderanträge würden zu „lange liegen“.

„Wir müssen deutlich pragmatischer und schneller vorankommen“, sagte Krebber und forderte ein klares Konzept ein. Deutschland habe – anders als die Niederlande zum Beispiel – kein Zielbild für den Ausbau des Wasserstoffnetzes.

Viele Industrievertreter teilen Krebbers Kritik. „Wir müssen Geschwindigkeit gewinnen, damit uns nicht andere Regionen auf der Welt den Rang ablaufen“, warnte Denis Krude, Chef von Nucera, der Wasserstofftochter von Thyssen-Krupp. Nach den Worten von Gilles Le Van, Manager beim französischen Gaskonzern Air Liquide, sind die Behörden in den Beneluxländern effizienter und „an einigen Stellen viel schneller“.