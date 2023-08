Heckert Solar, Wattkraft, Interfloat Solarfirmen wollen Photovoltaikproduktion in Deutschland aufbauen

Chinesische Hersteller dominieren die europäische Solarindustrie. Nun wollen drei deutsche Firmen in eine eigene Produktion investieren – wenn der Bund den Großteil der Kosten übernimmt.

Das Unternehmen aus Chemnitz ist einer der letzten verbliebenen Solarmodulproduzenten in Deutschland. Heckert Solar

Düsseldorf Die drei Solarspezialisten Heckert Solar, Wattkraft und Interfloat wollen eine eigene Photovoltaikproduktion in Deutschland aufbauen, von der Zellfertigung bis zum Solarmodul. Dafür habe man sich nun für eine Förderung beim Bundeswirtschaftsministerium beworben, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit.

Heckert Solar aus Chemnitz etwa stellt seine Module zwar in Deutschland her, die Zellen kommen jedoch aus China. Das soll sich ändern. „Wir produzieren seit 20 Jahren ausschließlich in Deutschland und können das und auch gut. Aber wir können nicht zu den Preisen der chinesischen Hersteller verkaufen“, sagte Technikchef Markus Träger dem Handelsblatt.

Die europäische Solarindustrie ist aktuell komplett abhängig von den Marktführern aus China. Nur wenige Firmen produzieren derzeit noch hierzulande.

Einer alleine schaffe es nicht, in der Industrie gegen ausländische Marktanbieter zu bestehen, sagte Träger. Deswegen habe man sich zu einem Konsortium zusammengeschlossen und hoffe auf die Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium.