 Heizen: Wo die Wärmewende an ihre Grenzen stößt

Die Bundesregierung hat einem Entwurf für das Wärmeplanungsgesetz zugestimmt. Politisch bringt das die Heizungswende voran – in der Realität der Kommunen bleiben viele Fragezeichen.

Städte und Gemeinden in ganz Deutschland sollen in den kommenden Jahren festzulegen, welche Bürger Fernwärme bekommen – und welche sich selbst um eine klimafreundliche Heizung kümmern müssen. (Quelle: dpa, medl.) Großprojekt Wärmeplanung

Düsseldorf Die Stadtwerke Mülheim ringen dieser Tage mit einer gewaltigen Summe: 150 Millionen Euro – so viel müssen sie womöglich ausgeben, um künftig mehr Bürger mit sauberer Fernwärme zu versorgen. Dabei verdienen die Stadtwerke der 170.000-Einwohner-Stadt in NRW gerade mal ein Zehntel davon pro Jahr. Doch solche Großprojekte sind politisch gewollt: Heute hat die Bundesregierung einem Entwurf für das Wärmeplanungsgesetz zugestimmt – und damit die Grundlage für das viel diskutierte Heizungsgesetz abgenickt.

Das Wärmeplanungsgesetz zwingt Städte und Gemeinden in ganz Deutschland, in den kommenden Jahren festzulegen, welche Bürger Fernwärme bekommen – und welche sich selbst um eine klimafreundliche Heizung kümmern müssen. Aber was für Hausbesitzer nach Orientierung klingt, stellt Kommunen wie Mülheim an der Ruhr vor riesige Herausforderungen.

