 Heizöl-Preisentwicklung: Warum die Heizölpreise aktuell weiter so hoch sind

Düsseldorf Wer mit Öl heizt, steht vor besonderen Problemen. Es gilt jedes Jahr aufs Neue, den richtigen Zeitpunkt abzupassen und den richtigen Lieferanten zu finden, um möglichst günstig durch den Winter zu kommen. Die Energiekrise, Energiepreisbremsen und neue Regeln für Heizungen verkomplizieren den Heizöl-Kauf zudem.

Doch gerade jetzt lohnt es, sich mit dem Thema Heizöl auseinanderzusetzen. Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sagt: „Die Heizölperiode ist jetzt erst einmal vorbei, und Verbraucher können sich informieren, um den nächsten Heizölkauf klug zu planen.“ Die Energiemarkt-Expertin empfiehlt, den Heizölmarkt vor einer Kaufentscheidung eine Weile lang zu beobachten.

Warum sind die Heizölpreise aktuell so hoch? Wie könnten sich der Heizölpreis 2023 entwickeln? Und wie lassen sich die Heizölkosten effektiv senken? Die wichtigsten Fragen und Antworten für Verbraucher zum Thema Heizölpreis:

Wie hoch ist der Ölpreis aktuell?

Der Ölpreis für einen Barrel Öl (159 Liter) der Nordseesorte Brent liegt aktuell bei 84 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostet 80 Dollar (Stand: 19.04.2023).

Öl ist in den vergangenen drei Jahren immer teurer geworden. Besonders sprunghaft stieg der Ölpreis für Brent zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Zu Spitzenzeiten Anfang März 2022 erreichte er ein Niveau von rund 130 US-Dollar.

Was kosten 100 Liter Heizöl aktuell?

Laut Daten des Portals Tecson liegt der durchschnittliche Heizölpreis in Deutschland derzeit bei 98,9 Euro pro 100 Liter (Stand: 19.04.2023).

Damit ist er seit Jahresbeginn kontinuierlich gesunken. Er liegt allerdings immer noch deutlich höher als im April 2021. Damals kosteten 100 Liter Heizöl im Schnitt 64 Euro. Im März 2022 hatten die Heizölpreise allerdings zeitweise Werte von über 200 Euro pro 100 Liter erreicht.

Wie setzt sich der Heizölpreis zusammen?

Der Heizölpreis beruht vor allem auf dem Ölpreis an der Börse. Außerdem erhebt der Staat Abgaben wie Energiesteuer, Mehrwertsteuer und eine CO2-Steuer, die von Jahr zu Jahr steigt. Die CO2-Steuer liegt aktuell bei 30 Euro pro Tonne und steigt jährlich weiter. Ab 2026 soll der CO2-Preis zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne liegen.

Was beeinflusst den Heizölpreis noch?

Außerdem gibt es weitere Faktoren, die die Heizölpreise kurzfristig schwanken lassen. Steffen Bukold, Leiter des Beratungsbüros EnergyComment, sagt: „Zum Rohölpreis kommen die Marge der Ölraffinerie, der aktuelle Wechselkurs zwischen Euro und Dollar und die Marge der Heizölhändler. Wenn Heizöl in Deutschland gerade eher knapp ist, kann die Händler-Marge merklich steigen.“

Im vergangenen Jahr sei Heizöl ein extrem lukratives Geschäft für die Händler gewesen, da Lieferausfälle drohten. „In der Gemengelage von Gerüchten, Ängsten und Prognosen stiegen die Händler-Margen immer wieder auf ein Rekordniveau“, so Bukold.

Wallraf sagt: „Manchmal führen einzelne Ereignisse zu einer Reaktion der Heizölkunden. Als beispielsweise der CO2-Preis für Heizöl in Deutschland eingeführt wurde, haben viele Menschen noch schnell gegen Jahresende Öl bestellt, um den CO2-Preis nicht zahlen zu müssen, der ab dem Folgejahr galt.“

Warum ist Heizöl 2023 so teuer?

Die Hauptursachen für die derzeit sehr hohen Heizölpreise sind nach wie vor der Ukrainekrieg und die darauffolgenden Sanktionen gegen Russland. Denn Deutschlands Abhängigkeit von russischem Öl war in den vergangenen Jahren im weltweiten Vergleich besonders stark. Noch 2021 stammte laut Zahlen des ADAC gut ein Drittel des hierzulande bezogenen Rohöls aus Russland.

Am 5. Dezember 2022 ist das EU-Ölembargo gegen Russland in Kraft getreten. Zudem gilt auch für russische Ölprodukte seit Februar 2023 ein Importverbot in die EU. Hinzu kommt: Die Ölförderländer-Allianz Opec+ hat Anfang April überraschend eine Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt. Von Mai an dürfte die Ölproduktion damit niedriger ausfallen.

Wie ist die Tendenz der Heizölpreise?

Was die Drosselung der Ölproduktion für die Heizölpreise in Deutschland bedeutet, ist unklar. Ölexperte Bukold sagt: „Als die Opec kürzlich verkündet hat, ihre Ölförderung zu verringern, sind die Rohölpreise sprunghaft gestiegen – und mit ihnen die Heizölpreise. Dabei war das Heizöl natürlich bereits im Lager.“

Den tatsächlichen Effekt der Förderkürzungen werde es am Markt erst in einigen Wochen geben. Aber die Händler erhöhten in solchen Situationen sofort ihre Preise. Ähnlich verhält es sich mit Wirtschaftsprognosen. Bukold sagt: „Bei schlechten Konjunkturdaten fällt der Rohölpreis gelegentlich, obwohl die Veröffentlichung der Daten erst einmal keine reale Auswirkung auf den Markt hat.“

Wie sich die Heizölpreise in diesem Jahr entwickeln, kann außerdem auch vom Wetter abhängen. Verbraucherschützerin Christina Wallraf erklärt: „Im vergangenen Winter gab es wenig Regen in den Alpen. Wenn es wieder einen heißen Sommer gibt, hat der Rhein voraussichtlich wieder zu wenig Wasser." Dann sei die Lage für die Heizölversorgung insbesondere in Süddeutschland womöglich schlecht.

Wird Heizöl 2023 wieder billiger?

Das ist schwer abzuschätzen. Verbraucher sollten bedenken, dass langfristig steigende Heizölpreise staatlich gewollt sind und vom Staat durch steigende CO2-Steuern befördert werden. Schließlich soll es Anreize geben, auf klimafreundlichere Heizungsalternativen wie Wärmepumpen umzusteigen. „Heizöl wird nicht mehr billig werden, schon allein wegen der immer höheren CO2-Abgaben“, meint Heizölexperte Bukold.

Im Zuge der Energiekrise sind zudem viele Unternehmen auf Öl ausgewichen und haben so die Preise hochgetrieben. „Jetzt überlegen einige wieder, stärker auf Gas zu setzen statt auf Öl“, erklärt Verbraucherschützerin Wallraf.

Insgesamt hat sich die Energiepreiskrise zwar entspannt. Allerdings sind durch das Ölembargo gegen Russland und die Förderkürzung der Opec künftig erst einmal geringere Mengen Öl im Markt, was die Preise relativ hoch halten kann.

Wird Heizöl auch entlastet?

Neben den Preisentlastungen für Gas und Strom soll es künftig auch eine für Heizöl geben. Allerdings nur für jene Verbraucher, die besonders viel Geld dafür ausgeben mussten. Wallraf sagt: „Verbraucher, die mit Öl heizen, erhalten nur eine Entlastungszahlung, wenn sie im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viel für ihr Heizöl bezahlen mussten wie 2021.“

Für 2021 hat die Bundesregierung einen Referenzpreis von 71 Euro pro 100 Liter festgelegt. Wer eine Rechnung einreicht, auf der ein mehr als doppelt so hoher Preis steht, bekommt 80 Prozent der Mehrkosten, die über die Verdoppelung hinausgehen, erstattet.

Wallraf erläutert: „Das heißt, es profitieren nur diejenigen, die ihr Heizöl in besonders teuren Zeiten bestellt haben.“ Es gelte zusätzlich eine Bagatellgrenze: Nur wer einen Anspruch auf Erstattung in Höhe von mindestens 100 Euro pro Haushalt hat, wird entlastet. Nach oben hin ist die Entlastung auf 2.000 Euro pro Haushalt begrenzt.

Ab wann kann man die Entlastung für Heizöl beantragen?

Die Heizölhilfen können bislang vielerorts noch nicht beantragt werden. „Einen Antrag auf Heizkostenentlastungen für Heizöl kann man bisher nur in Berlin stellen. Einzelne Bundesländer haben angekündigt, dass das dort auch ab Mitte Mai möglich sein wird“, sagt Verbraucherschützerin Wallraf.

Seit Januar 2023 gilt bereits ein Preisdeckel pro Kilowattstunde von zwölf Cent für Gas, 9,5 Cent für Fernwärme und 40 Cent für Strom. Diese gedeckelten Preise gelten pro Verbraucher für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs.

Wo ist Heizöl in Deutschland am billigsten?

Laut Experte Bukold gibt es im deutschen Heizölmarkt grundsätzlich Preisunterschiede zwischen verschiedenen Regionen. Er sagt: „Es ist nicht immer ganz klar, woher diese Unterschiede kommen. Kundendichte, die Nähe zu Tanklagern oder Raffinerien und die Konkurrenzsituation bei den Händlern spielen eine Rolle.“ Es lohne sich allerdings nur selten, in einer weiter entfernten Region zu bestellen, denn dann würden die Transportkosten steigen.

„In Nordrhein-Westfalen können andere Heizölpreise üblich sein als beispielsweise in Hamburg. Daran können Verbraucher allerdings nicht viel ändern“, erklärt Verbraucherschützerin Wallraf. Es gebe allerdings auch Firmen, die überregional Heizöl liefern.

Wie kommt man an billiges Heizöl?

Verbraucherschützerin Wallraf rät: „Am besten sollten Verbraucher sich auf Vergleichsportalen informieren und sich von mehreren Händlern Preise für ihre nächste Heizöllieferung anbieten lassen.“ Es könne sich außerdem lohnen, sich bei der Heizölbestellung mit Nachbarn zusammenzuschließen, um die Lieferkosten wenigstens ein bisschen zu senken.

Sollte man jetzt Heizöl kaufen oder warten?

Heizölexperte Bukold erklärt: „Günstige Zeitpunkte können im Sommer, aber auch im Winter liegen. Wer zweimal pro Jahr bestellt statt nur einmal, streut das Risiko, hat dann aber einen höheren Literpreis wegen der geringeren Bestellmenge.“

Es könne sich zudem lohnen, nicht über Jahrzehnte beim selben Händler zu bestellen. Besser sei es, sich nach günstigeren Angeboten umzuschauen und zu verhandeln, wenn der Markt gerade gut versorgt sei. Generell sei durch Internetportale die Transparenz am Heizölmarkt größer geworden, davon könnten Kunden profitieren.

Kann ich Heizöl in Polen, Österreich oder Frankreich kaufen?

Oliver Klapschus, Geschäftsführer von Heizoel24, sagt: „Da ist mir für den Privatverbraucher kein Weg bekannt, der funktionieren würde.“ Schon steuerlich sei das Ganze schwierig. „Heizöl über die Grenze zu bringen ist für Privatverbraucher in der Praxis eigentlich nicht umsetzbar. Es ist nicht so wie bei einem Pkw, den man einfach jenseits der Grenze betankt und dann in sein Heimatland zurückkehrt.“

Wie lange darf man eine Ölheizung noch betreiben?

Bestehende Ölheizungen müssen Immobilienbesitzer in Deutschland 30 Jahre nach Einbau und Aufstellung austauschen. Ausnahmen gibt es für selbst nutzende Eigentümer, die seit dem Stichtag 1.2.2002 in ihrem Eigentum wohnen.

Wer künftig noch eine neue Ölheizung einbauen will, muss ab 2024 beachten, dass dann jede neu eingebaute Ölheizung zu 65 Prozent grüne Öle beziehen muss. Alternativ können neue Ölheizungen in Kombination mit anderen klimafreundlichen Heizungen eingebaut werden, etwa mit einer Wärmepumpe. Die Ölheizung springt dann nur an besonders kalten Tagen zur Unterstützung ein.

Im Bestand kann man zudem mit einer Übergangsfrist von drei Jahren im Havariefall weiter eine Ölheizung einbauen, muss dann nach Ablauf der drei Jahre aber auf 65 Prozent erneuerbare Energien umstellen.

Experte Bukold sagt: „Aus klimapolitischer Sicht sollte man auf Heizöl verzichten, wenn man es kann.“ (Foto: dpa) Einstellrad einer Ölheizung im Heizungskeller

Wie ratsam ist Heizöl noch?

Die Experten gehen nicht davon aus, dass künftig noch viele neue Ölheizungen eingebaut werden. Wallraf sagt: „Vielleicht gibt es aufgrund der neuen Gesetze für Heizungen jetzt noch einen Run auf Ölheizungen. Aber ich denke, dass sich nur Menschen eine neue Ölheizung anschaffen, die auch bisher schon eine Ölheizung hatten. Insgesamt dürfte die Anzahl der Menschen, die Heizöl nutzen, also nicht mehr steigen.“

Im Neubau würden Ölheizungen überhaupt nicht mehr verbaut. Die Menge der Heizölnutzer nehme deshalb insgesamt ab.

Bukold sagt: „Aus klimapolitischer Sicht sollte man auf Heizöl verzichten, wenn man es kann.“ Für niedrige Heizkosten sei es am wichtigsten, den eigenen Verbrauch zu senken.

Heizöl sparen: Was senkt die Heizkosten einer Ölheizung?

Was sind die effektivsten Kurz-Tipps für das Heizkostensparen und Energiesparen mit Ölheizung? „Eine generelle Antwort gibt es darauf nicht“, sagt der freie Energieberater Henning Hahn, der im Auftrag der Verbraucherzentralen tätig ist. Es sei „die Summe der individuellen Einzelteile, die zu merklichen Energieeinsparungen führen“ könne. Seine wichtigsten Tipps, wie Verbraucher die Heizkosten reduzieren können:

Die Einstellung der Heizung überdenken: „Wenn Sie die Raumtemperatur nur um ein Grad reduzieren, können Sie sechs Prozent Verbrauch einsparen“, sagt Hahn. Wer sich statt 24 Grad Raumtemperatur mit 20 Grad zufriedengebe, könne gar 25 Prozent einsparen.

„Wenn Sie die Raumtemperatur nur um ein Grad reduzieren, können Sie sechs Prozent Verbrauch einsparen“, sagt Hahn. Wer sich statt 24 Grad Raumtemperatur mit 20 Grad zufriedengebe, könne gar 25 Prozent einsparen. Leitungen und Pumpe überprüfen: „Als Energieberater achte ich darauf, ob schon eine Hocheffizienzpumpe verbaut ist oder ein Pumpentausch bzw. ein hydraulischer Abgleich erforderlich ist. Und darauf, ob alle wärmeführenden Rohrleitungen gedämmt sind“, sagt Hahn.

„Als Energieberater achte ich darauf, ob schon eine Hocheffizienzpumpe verbaut ist oder ein Pumpentausch bzw. ein hydraulischer Abgleich erforderlich ist. Und darauf, ob alle wärmeführenden Rohrleitungen gedämmt sind“, sagt Hahn. Möbel richtig positionieren: „Es ist wichtig, dass die Heizkörper frei stehen und mit Thermostatventilen versehen sind, mit denen bedarfsorientiert Wärme bereitgestellt werden kann“, sagt Hahn. Oft stehe beispielsweise eine Couch oder ein anderes Möbelstück davor.

„Es ist wichtig, dass die Heizkörper frei stehen und mit Thermostatventilen versehen sind, mit denen bedarfsorientiert Wärme bereitgestellt werden kann“, sagt Hahn. Oft stehe beispielsweise eine Couch oder ein anderes Möbelstück davor. Abschaltmechanismus benutzen: Verbraucher sollten sich fragen, ob eine Abschaltung oder Absenkung in der Heizungsregelung sinnvoll sei in Zeiten, in denen es nicht so warm sein muss, rät Hahn. Das könne etwa dann der Fall sein, wenn die Bewohner morgens aus dem Haus gehen und abends wiederkommen oder nachts im Bett liegen.

Verbraucher sollten sich fragen, ob eine Abschaltung oder Absenkung in der Heizungsregelung sinnvoll sei in Zeiten, in denen es nicht so warm sein muss, rät Hahn. Das könne etwa dann der Fall sein, wenn die Bewohner morgens aus dem Haus gehen und abends wiederkommen oder nachts im Bett liegen. Abdichtung der Räume optimieren: „Sind die Fenster dicht? Ist die Hauseingangstür dicht? Ist der Rollladenkasten dicht?“ All das, sagt Hahn, seien entscheidende Fragen. Im Zweifelsfall gelte es nachzubessern.

Energieberater Hahn rät: „Nehmen Sie sich einfach mal eine halbe Stunde Zeit, und gehen Sie mit einer Checkliste alle möglichen Faktoren für unnötige Heizkosten durch.“ Bei neueren Heizungen könne auch die Ergänzung der Heizung um eine solarthermische Anlage oder eine Wärmepumpe – als ein Hybridsystem – sinnvoll sein.

