 Heizung: Hersteller kommen bei Wärmepumpen nicht mehr hinterher

In Deutschland wurden zuletzt so viele Heizungen verkauft wie seit 27 Jahren nicht. Aber nicht nur die Wärmepumpe gewinnt trotz Hürden Marktanteile, auch die Ölheizung legt zu.

„Es gibt keinen Kunden, der sich nicht über das Thema Wärmepumpe informieren will.“ (Foto: dpa) Wärmepumpe vor einem Wohnhaus

Düsseldorf Der deutsche Heizungsmarkt boomt. Heizungsbauer haben im vergangenen Jahr in Deutschland insgesamt 980.000 Heizungen ausgeliefert. Das sind fünf Prozent mehr als im Vorjahr und damit so viele wie seit 27 Jahren nicht. Das geht aus Zahlen vor, die der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) am Montag veröffentlicht hat.

Für den Anstieg des Geschäfts sind in erster Linie Wärmepumpen verantwortlich. 2022 wurden 236.000 Wärmepumpen abgesetzt – 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit steigt der Marktanteil von Wärmepumpen nach Berechnungen des Handelsblatts von 17 Prozent in 2021 auf 24 Prozent in 2022.

Einen deutlichen Rückgang gab es hingegen im Geschäft mit Gasheizungen: Wurden im Jahr 2021 noch 653.000 Anlagen in Deutschland abgesetzt, waren es 2022 nur noch 598.500, ein Minus von acht Prozent. Damit sank der Marktanteil der Gasheizungen binnen eines Jahres von 70 auf 61 Prozent.