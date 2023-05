Asiatische Konzerne drängen deutsche Mittelständler zunehmend aus dem Heizungsmarkt. Doch ein Dax-Konzern wird künftig wohl von dem boomenden Geschäft profitieren.

Der Verkauf des Kerngeschäfts hat eine Debatte darüber ausgelöst, wie autark Deutschland Schlüsseltechnologien produzieren können muss. (Foto: Reuters) Wärmepumpen-Produktion bei Viessmann

Düsseldorf, Berlin Der Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall erschließt sich überraschend ein neues Geschäftsfeld: den boomenden Markt für Wärmepumpen. Der Konzern wird einen führenden deutschen Heizungshersteller mit einer zentralen Wärmepumpen-Komponente beliefern: Verdichtern. Das wurde dem Handelsblatt aus Kreisen des Konzerns bestätigt.

Verdichter, auch Kompressoren genannt, komprimieren in der Wärmepumpe ein Kältemittel und erzeugen so die Wärme. Sie sind entscheidend für die Qualität einer Wärmepumpe, wie ein Motor für ein Auto. So drücken es mehrere Vertreter der Heizungsbranche aus. Einer sagt: „Der Verdichter ist das Herzstück einer Wärmepumpe.“

Dieses Herzstück soll Rheinmetall künftig bauen. Der Konzern hat einen Großauftrag für die Herstellung von Kältemittelverdichtern im Volumen von 770 Millionen Euro erhalten. Das hat Rheinmetall selbst Ende Dezember 2022 bekannt gegeben. Offen blieb, wer der Kunde ist – und dass die Verdichter in Wärmepumpen eingebaut werden sollen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen