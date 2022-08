Heizungen Scholz stellt Verbraucher auf anhaltend hohe Gaspreise ein

Düsseldorf Die Bänder auf der Produktionsstraße des Heizungsbauers Viessmann kommen zum Stillstand, als Olaf Scholz die Fläche betritt. Der Bundeskanzler darf bei seinem Besuch im Firmensitz des Familienunternehmens in Allendorf eine Schraube in eine Wärmepumpe drehen - natürlich, ohne dass sich das Gerät wie üblich währenddessen weiterbewegt. Schließlich ist es eine symbolische Aktion.

Die Visite des Kanzlers macht deutlich: Beim Thema Heizungen muss sich dringend etwas tun. Bislang wärmt der Großteil der deutschen Haushalte die eigenen vier Wände mit Gasheizungen. Das ist nicht nur angesichts der Klimakrise ein Problem – die Angst vor einem Gasmangel im Winter wegen unzureichender Lieferungen aus Russland lässt die Bundesregierung beim Thema Energiesparen alle Register ziehen.

Scholz verkündet nach getaner Arbeit an der Wärmepumpe bei Viessmann: „Die Nachfrage nach fossilen Ressourcen wird auch mit dem wachsenden wirtschaftlichen Wohlstand vieler anderer Länder massiv zunehmen“. Deshalb würden die Preise nicht so schnell wieder sinken, „wie wir uns das vorstellen“. Scholz sagt: „Und deshalb schützen wir auch unser Portemonnaie, wenn wir es schaffen, dafür Sorge zu tragen, dass wir ohne solche teuren Ressourcen ein gutes Leben in unseren Häusern, Wohnungen und Büros gewährleisten können.“

Deshalb ist auch der Umbau bei Viessmann für Bundeskanzler Olaf Scholz angesichts der aktuellen politischen Bedingungen wichtig. Denn der Heizungsbauer will in den kommenden drei Jahren eine Milliarde Euro in Forschung und Entwicklung sowie Produktionskapazitäten investieren, auch, um schnell mehr Wärmepumpen zu produzieren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die in Deutschland so beliebten Gasheizungen haben den gravierenden Nachteil, dass ihr Brennstoff im Winter knapp und teuer werden dürfte. Seit Wochen liefert Russland weniger Erdgas nach Deutschland, um im Ukraine-Konflikt Druck auszuüben. Jetzt gilt es, so viel Gas zu sparen wie möglich – vor allem bei Heizungen.

Hohe Kosten, Probleme im Altbau: Nachteile der Wärmepumpe hemmen Ausbreitung

Scholz drückt es in Allendorf so aus: „Es geht um modernste Technologien, die uns in die Lage versetzen sollen, Wärme zu verwenden, unser Klima zu schützen, und das zu tun ohne Rückgriff auf die bisherigen fossilen Ressourcen. Das ist ein wichtiges Vorhaben der jetzigen Bundesregierung.“

Viessmann-Chef Max Viessmann ergänzt: „Das Gelingen der Energie- und Gebäudewende ist jetzt eine Top-Priorität der Politik.“ Das sei auch schon vor dem 24. Februar, an dem Russland die Ukraine überfiel, eine große Herausforderung gewesen. Aber jetzt gelte das umso mehr.

Der Streit mit Russland verschärft eine Notwendigkeit, die ohnehin vorhanden war: Die Bundesregierung will, dass bis 2030 rund sechs Millionen Wärmepumpen in deutschen Haushalten installiert sind. 2020 waren es laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie gerade mal knapp über eine Million.

Noch ist die Heizungsstruktur in Deutschland von Heizungen dominiert, die fossile Rohstoffe verbrennen. 2020 gab es rund 14 Millionen Gasheizungen, fünf Millionen Ölheizungen, knapp eine Million Biomasse-Kessel – wozu etwa Pelletheizungen zählen – und eine sehr geringe Anzahl an Brennstoffzellenheizungen (etwa 13.000).

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein – auch im Gebäudesektor. Die Energiewende kann allerdings nur funktionieren, wenn es auch eine Wärmewende gibt.

>> Lesen Sie auch: Wärmepumpe: Nicht immer die beste Alternative zur Ölheizung oder Gasheizung

Der Vorteil von Wärmepumpen gegenüber anderen Heizungsarten ist, dass sie mit Ökostrom betrieben werden können und somit im besten Fall nicht auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Doch noch sorgen einige Nachteile dafür, dass sie sich nicht so schnell durchsetzen wie politisch gewünscht.

Einige Altbauwohnungen sind so schlecht gedämmt, dass eine Wärmepumpe im Winter nicht zum Heizen ausreicht. Wer sinnvoll mit einer Wärmepumpe heizen will, muss oft zunächst große Heizkörper einbauen.

Immer mehr Hausbesitzer fragen sich, wie sinnvoll eine Wärmepumpe für sie wäre. (Foto: dpa) Wärmepumpe

Insgesamt sind die Kosten für den Einbau bei Wärmepumpen zudem in der Regel deutlich höher als bei Gasheizungen. Wer mit Strom heizt, ist zwar dann wenigstens im Verbrauch unabhängiger von den hohen Gaspreisen. Doch bei den aktuell ebenfalls hohen Strompreisen müssen Verbraucher genau ausrechnen, ab wann sich eine Wärmepumpe finanziell lohnt.

Viessmann, Vaillant, Bosch: Wärmepumpe als Zukunftsgeschäft

Nicht nur Viessmann hat den Wärmepumpen-Trend erkannt. Auch andere große Heizungsbauer investieren kräftig in die neue Technologie. So hat etwa Bosch bereits in den vergangenen vier Jahren 400 Millionen Euro in sein Wärmepumpen-Geschäft investiert, bis Mitte des Jahrzehnts sollen noch einmal 300 Millionen Euro hinzukommen.

Vaillant investiert seit 2016 investiert erheblich in den Ausbau des Wärmepumpengeschäfts. Dazu zählt die Transformation der europäischen Fertigungs- und Entwicklungsstandorte Richtung Wärmepumpen. Die Produktionskapazitäten für Wärmepumpen in Deutschland, Frankreich und der Slowakei wurden laut dem Unternehmen massiv ausgebaut.

Mehr: Wann sich eine Brennstoffzellenheizung für Hausbesitzer lohnt