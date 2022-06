Heizungen Thermondo steigt mit LG Electronics ins Wärmepumpen-Geschäft ein

Düsseldorf An Selbstbewusstsein mangelt es Thermondo-Gründer Philipp Pausder nicht. „Wir sind Deutschlands beste Chance auf sechs Millionen klimaneutrale Eigenheime bis 2030“, sagt der Chef der Heizungsplattform zum Markteintritt ins Wärmepumpengeschäft. Ab sofort bietet Thermondo auch den Einbau der strombetriebenen Heizungen an.

Bislang hat sich das 2013 gegründete Jungunternehmen bei seinem Angebot von Heizungswechseln auf Öl- und Gasthermen fokussiert. Doch bis 2030 sollen nach dem Willen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sechs Millionen Wärmepumpen in Deutschland installiert sein. 2020 waren es laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie gerade mal knapp über eine Million.

Thermondo will mit einem speziellen Angebot in dem wachsenden Marktsegment mitmischen: Wärmepumpen zur Miete. Kunden zahlen dafür mindestens 159 Euro im Monat. „Nicht jeder Hausbesitzer hat 25.000 Euro Barvermögen, um sich eine Wärmepumpe zu kaufen“, sagt Pausder. „Mit einem Mietmodell wird die Zielgruppe größer.“

Der Thermondo-Gründer formuliert das als Kampfansage an die etablierten Anbieter: „Unser ambitioniertes Ziel für 2023: Wir installieren knapp 10.000 Wärmepumpen.“ Im Wachstumsmarkt wolle man klarer Marktführer sein, zudem pro Jahr um 50 bis 70 Prozent wachsen. Im vergangenen Jahr habe man bereits ein Umsatzwachstum von 53 Prozent erreicht.

Von einer Marktführerschaft ist Thermondo mit diesem Ziel allerdings noch sehr weit entfernt. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie insgesamt 154.000 Wärmepumpen installiert.

„Asiaten könnten den Markt mit günstigen Wärmepumpen überschwemmen“

Einen Großteil der zuletzt in Deutschland installierten Geräte dürfte allein der Hersteller Viessmann produziert haben, wie es aus der Branche heißt. Das Unternehmen hat vor wenigen Wochen angekündigt, eine Milliarde Euro in Klimalösungen und Wärmepumpen zu investieren. Mit dem Geld stellt Viessmann seine Fertigungskapazitäten von Gas- und Ölheizungen auf Wärmepumpen um, die deutlich mehr Produktionsfläche benötigen.

Auch Vaillant und Stiebel Eltron fertigen jährlich wohl bereits ein Vielfaches der Stückzahlen, die Thermondo bis 2023 installieren will, wie Insider sagen.

Mit Sorgen blickt die Branche allerdings auf Konzerne aus Asien, die mit Wärmepumpen in den deutschen Markt drängen – darunter Thermondo-Partner LG Electronics. Der koreanische Mischkonzern sei bislang aber nicht als einer der relevanten Player in Deutschland in Erscheinung getreten, sagt ein Branchenmitglied.

Und an anderer Stelle heißt es aus Branchenkreisen, asiatische Wettbewerber könnten den Markt mit günstigen Wärmepumpen praktisch überschwemmen. „Dann stünden in Deutschland zigtausend Arbeitsplätze auf dem Spiel, und die gut gemeinte deutsche Klimapolitik hätte der deutschen Heizungsindustrie einen Bärendienst erwiesen“, erklärt ein Insider.

Bei Öl- und Gasheizungen sind deutsche Unternehmen nach eigenen Angaben europaweit Vorreiter. Im Wärmepumpengeschäft hingegen gibt es viel mehr Konkurrenz. Oftmals drängen auch asiatische Konzerne in dieses Marktsegment, die bislang im großen Stil Klimaanlagen verkauft haben, etwa Mitsubishi Electric oder Daikin.

„LG Electronics ist einer der größten Kompressoren- und Batteriehersteller der Welt“

Der drohende Konkurrenzdruck weckt Erinnerungen an billige Solarmodule aus China. Der Markt für deutsche Photovoltaikanlagen brach 2012 über fast sechs Jahre massiv ein. Der Wettbewerb mit chinesischen Anbietern trieb viele Hersteller in die Insolvenz.

Dabei ist Wärmepumpe nicht gleich Wärmepumpe. Die Geräte unterscheiden sich unter anderem durch die Kältemittel, die darin zum Einsatz kommen. Bestimmte Stoffe können auch bei niedrigen Temperaturen verdampfen und dabei der Außenluft Wärme entziehen. Wenn das gasförmige Kältemittel anschließend wieder in der Wärmepumpe mit einem Kompressor verdichtet und so wieder verflüssigt wird, gibt es seine Wärme an den Heizkreislauf ab.

Die Kältemittel haben unterschiedlich hohe „Global Warming Potentials“ (GWP), also einen unterschiedlich hohen Treibhauseffekt, falls sie in die Umwelt gelangen. LG Electronics will in seinen Wärmepumpen für Thermondo beispielsweise das Kältemittel R32 einsetzen, das ein GWP von 675 hat. Gründer Philipp Pausder sagt: „R32 ist deutlich einfacher zu handhaben als Propan.“

Das natürliche Kältemittel Propan (auch R290 genannt) hat allerdings nur einen GWP-Wert von 3. Es kommt etwa in den neueren Wärmepumpen von Viessmann zum Einsatz.

Pausder ist dennoch überzeugt, einen wertvollen Partner gefunden zu haben: „LG Electronics ist einer der größten Kompressoren- und Batteriehersteller der Welt.“ Die Wärmepumpe des Herstellers könne selbst bei Außentemperaturen von minus 15 Grad Innenräume heizen, ohne dass ein Heizstab zum Einsatz komme. Gewöhnlich bringen sehr kalte Wintertage Wärmepumpen an ihre Grenzen.

Thermondo als Brücke zwischen einem starken Wärmepumpen-Hersteller und deutschen Handwerken

Der Thermondo-Gründer ist zudem zuversichtlich, dass LG Electronics trotz aktueller weltweiter Lieferkettenprobleme und Materialmangel die vereinbarten Mengen an Wärmepumpen liefern kann.

Für LG Electronics wiederum bietet Thermondo einen Zugang zum deutschen Markt, den viele asiatische Wärmepumpenhersteller kaum haben. Im Gegensatz zu den heimischen Heizungsbauern haben sie nicht über Jahrzehnte Handwerker ausgebildet und so Partnerschaften mit Betrieben aufgebaut, die dann bevorzugt deren Produkte installieren.

Thermondo kann als Brücke zwischen einem starken Hersteller und deutschen Handwerken dienen. Das wird angesichts eines zunehmenden Fachkräftemangels hierzulande immer wichtiger. „Wir haben 250 bis 300 Handwerker-Bewerbungen pro Monat und stellen bis zu 25 Handwerker monatlich ein“, sagt Pausder.

Allerdings hat auch Thermondo Mühen, all seine offenen Stellen zu besetzen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen laut Pausder 670 Mitarbeiter, hätte aber gern bereits 800.

