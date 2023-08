Heizungs-Start-up Tado lässt jetzt auch Wärmepumpen über seine App steuern

Düsseldorf Das Münchener Start-up Tado reagiert auf den Trend zur Wärmepumpe im Eigenheim. In der App des Unternehmens lassen sich diese ab sofort ebenfalls im Smart-Home steuern. Bisher ließen sich darüber nur mit fossilen Energien betriebene Heizungen regulieren.

Tado will es so Verbrauchern ermöglichen, Energie und Geld zu sparen und das Stromnetz gleichmäßig auszulasten. Die Wärmepumpe soll dann ihren Pufferspeicher füllen, wenn der Strom günstig ist – etwa im Sommer zur Mittagszeit, wenn die Solaranlagen viel Strom ins Netz einspeisen. Das funktioniert allerdings nur mit speziellen Stromtarifen – von denen Tado gleich einen mit anbietet.

Neben der Steuerung für Wärmepumpen und dem Stromtarif stellte Tado am Mittwoch in Berlin auch eine Funktion vor, mit der sich das Elektroauto an der heimischen Wallbox günstig laden lässt. Es ist das erste Produkt des Start-ups, das über Heizungssteuerung hinausgeht. Mit den drei Anwendungen stellt sich das Unternehmen neu auf . Künftig sollen diese mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmachen.

Gründer Christian Deilmann bietet nun ein sogenanntes Energiemanagementsystem an, das stark nachgefragte Technologien wie Wärmepumpen, Elektroautos und Photovoltaik miteinander verbindet. „Wir entwickeln uns zum führenden Anbieter von Energiemanagement in Gebäuden und gehen davon aus, dass wir mit unserem Plattformangebot auf Erfolgskurs sind“, sagte Deilmann dem Handelsblatt.

Tado hat bereits 150 Millionen Euro Wachstumskapital eingesammelt, 55 davon in diesem Jahr. Laut Branchenkreisen wurde das Unternehmen dabei mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag bewertet. Zu weiten Teilen floss das Geld in die Entwicklung neuer Produkte.

Tado: Neuer Chef soll Wachstum vorantreiben

Bisher setzte das Start-up vor allem auf seine intelligenten Heizkörperthermostate, die mit der App gekoppelt werden. 2022 wurden davon eine Million verkauft. „Wir sind auf dem Weg dahin mit Umsätzen von über 100 Millionen Euro“, erklärte Deilmann.

Schon bald will Tado profitabel wirtschaften. Dafür soll auch der neue Chef sorgen: Der frühere Eon-Manager Philip Bleckmann ist seit Mitte August an Bord und will das Unternehmen perspektivisch für die Börse fitmachen.

Ganz neu ist das jedoch nicht, was das Unternehmen nun auf den Markt bringt. Für sich genommen lassen sich Wärmepumpen schon über Apps, meist über die des Herstellers, steuern. Der Produzent Stiebel Eltron etwa hat seine Geräte schon vor mehr als zehn Jahren an das Internet angeschlossen. Hauke Hagen, Leiter des Produktmanagements, sagt: „Wir glauben nicht, dass Tado Wärmepumpen besser steuern kann als die Hersteller selbst.“

„Wir bauen darauf, dass unser System als Gesamtlösung erfolgreich wird.“ (Foto: Tado) Tado-Gründer Christian Deilmann

Auch Elektroautos lassen sich längst via App an der heimischen Wallbox in den Nachtstunden laden. Tado verknüpft diese Funktionen nun aber in einer Anwendung. Smart-Home-Experte Lars Riegel von der Unternehmensberatung Arthur D. Little sagt: „Das ist keine bahnbrechende Innovation, aber ein gutes Angebot, um bereits verbaute Wärmepumpen nachzurüsten.“ Die Steuerung per App hebe den Komfort an und könne Energie und letztlich Geld einsparen.

Um die Wärmepumpe über die Tado-App steuern zu können, müssen Kundinnen und Kunden einmalig einen sogenannten Heat Pump Connector für 299 Euro kaufen, den hatte Tado schon einmal im April angeboten, speziell für Geräte von Vaillant, er wurde jedoch schnell wieder vom Markt genommen. Nun soll das Gerät universell für die meisten Wärmepumpen funktionieren.

Mehr Ersparnis mit dynamischen Stromtarifen

Tado verspricht bis zu 430 Euro Stromkostenersparnis im Jahr – allerdings nur mit einem speziellen Tarif. Dazu hat Tado das Start-up Awattar gekauft, das sogenannte dynamische Tarife anbietet. In der Monatsabrechnung soll dann nur der Verbrauch zu den entsprechenden Uhrzeiten gezahlt werden. Derzeit ist es üblich, eine Pauschale je Kilowattstunde zu zahlen. Man kann das Angebot von Tado aber auch mit flexiblen Tarifen anderer Anbieter nutzen.

Die tatsächliche Ersparnis könnte allerdings geringer ausfallen, als Tado es verspricht. Einer Studie des Vereins Öko-Institut von 2020 im Auftrag der Verbraucherzentrale NRW zufolge beträgt die Ersparnis durch Smart-Home-Systeme im Energiebereich bei Häusern lediglich bis zu 172 Euro.

