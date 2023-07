 Heizungsableser Techem startet Vorbereitungen für Börsengang

Frankfurt Der Heizungs- und Wasserableser Techem hat die Vorbereitungen für einen Börsengang gestartet, der in Deutschland der größte des kommenden Jahres werden könnte. Die Eigentümer, der Schweizer Finanzinvestor Partners Group und zwei kanadische Pensionsfonds, sind in der finalen Phase der Auswahl der Banken, die den Deal begleiten sollen. Das sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Techem könnte dabei mit bis zu acht Milliarden Euro bewertet werden.

Die Investmentbanken Goldman Sachs und UBS liegen den Angaben zufolge vorne im Rennen, um die Vorbereitungen für den Börsengang sowie alternativ einen Verkaufsprozess federführend zu organisieren. Techem, die Banken und die Eigentümer Partners Group, CDPQ und OTPP lehnten Stellungnahmen ab oder waren zunächst nicht erreichbar.

Das 1952 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 3900 Mitarbeiter und ist in mehr als 20 Ländern aktiv. Der Umsatz soll Finanzkreisen zufolge 2024 auf knapp eine Milliarde ansteigen, das Betriebsergebnis rund 400 Millionen Euro erreichen.

Verkauf als Alternative zum Börsengang

Bei der Bewertung einer Firma empfehlen die Banken Investoren, sich zum einen an Deals im Sektor zu orientieren. Der Energiedienstleister Getec war 2021 für das Zwanzigfache seines Betriebsgewinns verkauft worden. Zum anderen werden Börsenbewertungen von Wettbewerbern zum Vergleich herangezogen, etwa der in London notierten Smart Metering Systems, der schweizerischen Belimo und der US-Firma Badger Meter, die zum 16- bis 27-Fachen handeln.

Partners, CDPQ und OTPP hatten Techem vor fünf Jahren zu einer Bewertung von 4,6 Milliarden Euro vom Infrastrukturinvestor Macquarie erworben. Sollte es nicht zu einem Börsengang, sondern zu einem Verkauf kommen, gelten andere Infrastruktur- oder Staatsfonds als mögliche Interessenten. Der Konkurrent Ista ist ebenfalls im Besitz eines Infrastrukturinvestors. 2017 kaufte der asiatische Milliardär Li Ka-shing über seine Holding CK Infrastructure die Essener Firma.

Voraussetzung für einen erfolgreichen Börsengang sind aufnahmebereite Kapitalmärkte. Angesichts der geopolitischen Unsicherheiten und der sich abkühlenden Konjunktur gab es in diesem Jahr trotz Rekordständen im Leitindex Dax kaum Neuemissionen. In Deutschland ging bisher nur die Webhostingfirma Ionos an die Börse – allerdings ist die Aktie seitdem um mehr als ein Viertel gefallen.

Derzeit ist die Thyssen-Krupp-Wasserstofftochter Nucera im Markt, die Zeichnungsfrist für die neuen Aktien läuft bis zum 5. Juli. Für den Herbst stehen Kandidaten wie der Arzneiverpackungshersteller Schott Pharma und der Panzergetriebehersteller Renk in den Startlöchern. Auch für das kommende Jahr bereitet eine Reihe von Unternehmen einen Börsengang vor. Keiner dürfte dabei Stand jetzt aber so groß ausfallen wie ein möglicher Techem-IPO.

Smart Meter als wesentlicher Baustein der Energiewende

Das Kerngeschäft von Techem mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt gilt als langweilig, aber hochattraktiv. Die Firma hat sich auf das Ablesen und Abrechnen von Wärme- und Wasserverbräuchen spezialisiert. Das bringt stetige und gut berechenbare Einnahmen, mit dem Bauboom der vergangenen Jahre stieg das Geschäft stetig. Derzeit betreut Techem mehr als zwölf Millionen Wohnungen, einschließlich 2900 Wärmeerzeugungsanlagen.

Großes Thema der vergangenen Jahre war die Umstellung von Drehscheibenzählern auf digitale Messgeräte, die aus der Ferne auslesbar sind. Von 53 Millionen installierten Messgeräten – inklusive Rauchmeldern – sind mittlerweile 47 Millionen digital.

Techem sieht die sogenannten Smart Meter als wesentlichen Baustein der Energiewende. Nutzer können damit ihren Energieverbrauch genau nachvollziehen und ihr Verhalten anpassen oder aufgrund der gewonnenen Einsichten ihr Gebäude energetisch sanieren.

„Ein CO2-neutraler Gebäudebestand erfordert einen ganzheitlichen Blick auf die verfügbaren Daten. Nur so lassen sich alle Optimierungspotenziale ausschöpfen“, sagte Techem-Chef Matthias Hartmann Mitte Juni. Durch regelmäßiges Heizungsmonitoring und eine optimierte Betriebsführung könne eine Effizienzsteigerung von 15 Prozent erzielt werden.

