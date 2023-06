 Heizungsbauer: Viessmann erwägt Gründung eines milliardenschweren Klima-Tech-Fonds

Max Viessmann hat nach dem Verkauf seines Kerngeschäfts rund neun Milliarden Euro für neue Projekte – und könnte damit langjährige Visionen verwirklichen.

Von Wegbegleitern des Firmenchefs ist immer wieder zu hören, dass Max Viessmann sich für Innovationen und deren Finanzierung begeistert. (Foto: IMAGO/Rene Traut) Max Viessmann

Düsseldorf, Frankfurt Der Chef des hessischen Heizungsbauers Viessmann erwägt die Gründung eines neuen Klimatech-Fonds. Das erfuhr das Handelsblatt von drei Personen aus dem Umfeld des Unternehmens. Demnach könnte ein großer Teil des Geldes, das Viessmann für den Verkauf seines Kerngeschäfts in die USA erhält, in einen Fonds fließen, über den Viessmann sich an Start-ups beteiligen könnte, die sich dem Kampf gegen die Erderwärmung verschrieben haben.

Viessmann veräußert seine Sparte „Klimalösungen“ an den US-Konzern Carrier, wie im April bekannt geworden war. Carrier zahlt dafür zwölf Milliarden Euro an Viessmann. Einen Teil dieses Kaufpreises soll Firmenchef Max Viessmann in Aktien erhalten. Den Rest – 9,6 Milliarden Euro – bekommt er ausgezahlt.

