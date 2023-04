Heizungstausch Frisches Geld für niederländisches Start-up Heat Transformers

Der Handwerkermangel bei Heizungen macht Jungunternehmer kreativ. Der Wärmepumpen-Dienstleister Heat Transformers sammelt jetzt 15 Millionen Euro ein.

Oft mangelt es vor allem am Handwerker, der eine neue Heizung einbauen kann. Wärmepumpe

Düsseldorf Der zunehmende Handwerkermangel im Heizungsbereich bringt neue Geschäftsmodelle hervor – und neues Interesse von großen Geldgebern. So etwa bei dem niederländischen Unternehmen Heat Transformers. Es bietet eine Online-Beratung und Installation für Verbraucher an, die sich eine Wärmepumpe zulegen wollen.

Jetzt will Heat Transformers auch in Deutschland aktiv werden, und zwar mithilfe eines großen Investors. Der Risikokapitalgeber Energy Impact Partners investiert 15 Millionen Euro in Heat Transformers.

Bei klimafreundlichen Heizungen gebe es vier wichtige Bereiche, sagt der Chef von Energy Impact Partners Europe, Matthias Dill. Diese seien erstens eine günstigere Wärmepumpenproduktion, zweitens die Gaspreisentwicklung, drittens ein besseres Verständnis bei den Kunden und viertens die Installationskapazitäten. „Vor allem Bereich drei und vier sehen wir als die wesentlichen Engpässe bei der Wärmewende, die insbesondere von innovativen digitalen Start-ups adressiert werden“, so Dill.

Angebot für eine Wärmepumpe ohne Handwerker vor Ort