 Hitzesommer: Klimaforscher sehen Wirtschaft in Gefahr

München Wetterkapriolen kennt Florian Imbery, Klimaexperte beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Doch derzeit erlebt er, wie Kollegen mit offenem Mund vor ihren Daten sitzen. Hitze, Überschwemmungen, Dürren, weltweit sind Wetterextreme an der Tagesordnung.

In Italien erwarten Meteorologen in einigen großen Städten Temperaturen von mehr als 40 Grad. In Spanien soll es laut dem nationalen Wetterdienst Aemet bis Mittwoch auf 42 bis 44 Grad raufgehen. Noch härter trifft es einige US-Staaten, wo Temperaturen von bis zu 50 Grad herrschen sollen. Und im Nordwesten Chinas gab es am Sonntag einen Rekordwert von 52,2 Grad Celsius, wie staatliche Medien berichten.

Parallel haben Starkregenfälle in Südostasien zu schweren Überschwemmungen mit Toten geführt. Erst im Mai verwüsteten heftige Regenfälle Teile Norditaliens. „Wir sehen derzeit eine Gleichzeitigkeit von Extremwetterereignissen, die wir in der Intensität noch nie erlebt haben“, sagt Imbery. Vieles davon hätten die Forscher „erst Mitte des 21. Jahrhunderts erwartet“. Das sei „erschreckend“. Eine Interpretation: Der Klimawandel kommt nicht, er ist da.

Klimawandel laut UN-Generalsekretär außer Kontrolle

Die Einschätzung des promovierten Meteorologen fällt in einen Sommer, der laufend für Rekordwerte sorgt. Vorläufigen Daten von US-Wissenschaftlern zufolge war der 4. Juli der bisher heißeste Tag, der weltweit erfasst wurde. Die durchschnittliche globale Temperatur lag laut der Plattform „Climate Reanalyzer“ der University of Maine bei 17,18 Grad. Tags zuvor hatte der Wert 17,01 betragen – auch das schon ein Höchstwert.

Die globalen Temperaturen des Juli sind laut Imbery die höchsten seit 125.000 Jahren, was Forschern etwa Analysen von Eisbohrkernen oder Sedimenten in Ozeanen und an Land verraten. Und auch Meeresregionen knacken Rekordmarken. Seit Messdaten vorliegen, wurden im Atlantik keine höheren Temperaturen festgestellt. Diese liegen dem DWD-Forscher zufolge derzeit bei 21 Grad und damit mehr als ein Grad über den für diese Jahreszeit erwarteten Werten.

In New York fand UN-Generalsekretär António Guterres deutliche Worte für einen Chefdiplomaten: „Die Situation, die wir derzeit erleben, ist ein Beweis dafür, dass der Klimawandel außer Kontrolle geraten ist.“

Zum Teil hängt die aktuelle Entwicklung mit „El Niño“ zusammen. Das etwa alle vier Jahre auftretende Wetterphänomen verstärkt die Temperatureffekte. Auch wirken natürliche Schwankungen auf den Atlantik. Doch ohne die globale Erwärmung durch den Klimawandel ließen sich weder dort noch an Land die Rekordwerte erklären, meint Imbery.

Zusätzlich verstärken Experten zufolge die hohen Temperaturen mancher Meeresregionen die Wetterextreme. „Wir geben mehr Energie ins Klimasystem“, sagt der Meteorologe, „90 Prozent davon nehmen die Ozeane auf.“

Wärmere Meere verdunsten mehr Wasser, was zu den Kontinenten transportiert wird. Das viele Wasser entlädt sich bisweilen in Starkregen, wie zuletzt in Norditalien. Dazu verändern wärmere Meere die Dynamik von Hoch- und Tiefdruckgebieten, sodass sich etwa in Europa längere Warmwetterphasen halten.

Auch in Deutschland wird es heißer. Während im 20. Jahrhundert nur am 27. Juli 1983 Temperaturen jenseits der 40 Grad gemessen wurden, ging es seit dem Jahr 2000 mehr als 20-mal in diesen Bereich. Seit 2018 war mit Ausnahme von 2021 zudem jeder Sommer in Deutschland „bedeutend zu heiß und zu trocken“, so Imbery.

Temperaturen, die die Körpertemperatur übersteigen, bedeuten Stress. Säuglinge, Alte oder Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind besonders gefährdet. Steigt die Luftfeuchtigkeit, kann sich der Körper durch Schwitzen schlechter selbst kühlen. Der vergangene Sommer forderte 61.672 Hitzetote in Europa.

Zwei Kippelemente wohl überschritten

Auch der weltweit renommierte Klimawissenschaftler Anders Levermann, Abteilungsleiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), blickt mit Sorgen auf die Veränderungen des Klimas. Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass bereits zwei von etwa zehn planetaren Kippelementen im Klimasystem überschritten sind. Als Kollaps der Kippelemente bezeichnet die Forschung einen Prozess, der zum unaufhaltsamen Selbstläufer wird und teils nicht umkehrbar ist.

„Schon 2014 sind Studien erschienen, wonach der Westantarktische Eisschild gekippt ist, und bisher gibt es keine gegenläufige wissenschaftliche Evidenz“, sagt der Klimaphysiker. Demnach würden gewaltige Gletschermassen wegen wärmerer Wassertemperaturen in der Westantarktis unaufhaltsam schmelzen, was den Meeresspiegel schließlich um dreieinhalb Meter anheben würde.

Das Industriezentrum in Südostasien kämpft mit schweren Überschwemmungen. (Foto: AP) Extremniederschläge in Südkorea

Auch den Grönländischen Eisschild „haben wir aller Voraussicht nach bereits über seinen Kipppunkt getrieben". Der Kollaps beider Eisschilde würde den Meeresspiegel um zehn Meter anheben.

Damit lägen Küstenmetropolen wie Hamburg oder New York nicht mehr über dem Meer. Allerdings, so Levermann, werde sich dieser Prozess im Falle der Westantarktis auf mehrere Jahrhunderte und beim Grönländischen Eisschild wohl über Jahrtausende erstrecken.

Doch das ist kein Grund, sich zu entspannen: „Die Wetterextreme, die wir wegen des Klimawandels derzeit erleben und die sich weiter verschärfen, sind für uns heute wesentlich einschneidender als die Folgen kollabierender Kippelemente.“

Zehn Regentage mehr senken Wirtschaftswachstum

Zumindest für die Wirtschaft sind etwa Überschwemmungen, die Infrastruktur zerstören, zwar zu bewältigen. Straßen, Gebäude und Leitungen lassen sich im Zweifel wiederherstellen. Zudem sind Industriestaaten gegen Überschwemmungs- und Sturmschäden versichert.

Schwerer wiegen für Levermann die „unvorhersagbaren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft“, die unkalkulierbare Wetterschwankungen wie Dürren, Hitzewellen oder eine Häufung von Regentagen verursachen.

In einer in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie vom vergangenen Jahr zeigte Levermanns Arbeitsgruppe, dass das Wirtschaftswachstum schon sinkt, wenn die Zahl der Regentage und der Tage mit extremen Regenfällen wächst. Am stärksten betroffen sind laut den Wissenschaftlern reiche Länder wie die USA, Japan oder Deutschland. „Zehn Regentage mehr bedeuten ein Prozent weniger Wirtschaftswachstum in Deutschland, das setzt uns sehr stark unter Druck“, sagt Levermann.

Wetterphänomene erschrecken aktuell sogar Klimaforscher. Dürre in Spanien

Gleiches gilt für Trockenheit. So sank der Pegelstand des Rheins zuletzt auf 105 Zentimeter. „Sollten die Pegelstände im Jahresverlauf ähnlich niedrig ausfallen wie 2018 oder 2022, würde das die Konjunkturerholung beeinträchtigen“, sagte Ökonom Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research der Nachrichtenagentur Reuters.

Mit steigenden Temperaturen werden auch mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen – der perfekte Nährboden für Rechtspopulisten. Derzeit liegt der Temperaturanstieg gemessen zum vorindustriellen Niveau im globalen Durchschnitt bei 1,3 Grad. Doch die Welt steuert gerade auf ein Plus von 2,7 Grad bis 2100 zu.

Die Wirtschaft umgehend und komplett umzubauen weg von Kohle, Gas und Öl und sich zugleich an Hitze, Dürre und Starkregen anzupassen sei jetzt die oberste Priorität. Es führe kein Weg daran vorbei, die Emissionen auf null zu senken, um das Klima zu stabilisieren. Gelinge das nicht, sieht Levermann Demokratie wie Rechtsstaatlichkeit in Gefahr. „Alles, was wir jetzt tun oder unterlassen, bestimmt unser Klima in der Zeit danach, und das für Jahrhunderte.“

