Hohe Energiepreise Biosprit-Hersteller Cropenergies erwägt Stilllegung von Anlagen – Aktie bricht ein

E10-Kraftstoff an der Tankstelle

Cropenergies profitierte bisher vor allem von einer EU-Verordnung, die die Beimischung von Bio-Ethanol zu herkömmlichen Kraftstoffen vorschreibt, um so den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor zu reduzieren.

Düsseldorf Der Biosprit-Hersteller Cropenergies rechnet für das kommende Jahr mit einem rasanten Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten und prüft daher eine vorübergehende Stilllegung einzelner Anlagen. Das teilte der SDax-Konzern am Montag mit. Der Aktienkurs des Unternehmens, das mehrheitlich zum Südzucker-Konzern gehört, brach daraufhin zeitweise um mehr als elf Prozent auf gut 14 Euro ein.

Cropenergies produziert vor allem Bioethanol, das beispielsweise E10-Kraftstoff beigemischt wird, und ist dafür auf große Mengen Energie angewiesen. Bislang habe man dabei von Verträgen profitiert, die bereits vor dem sprunghaften Anstieg der Energiepreise infolge des Ukrainekriegs abgeschlossen wurden, so das Unternehmen. Ab dem kommenden Jahr jedoch werde sich dieser Effekt abmildern – während gleichzeitig die globalen Ethanolpreise spürbar nachgelassen haben.

Derzeit prüft der Konzern daher, inwieweit sich die Anlagen unter den veränderten Rahmenbedingungen noch wirtschaftlich betreiben lassen. Dabei sei eine vorübergehende Stilllegung von Anlagen denkbar, hieß es in der Mitteilung. Besonderes Augenmerk liege dabei auf einer Anlage in Großbritannien, wo die gestiegenen Energiepreise einen großen Druck auf die Profitabilität ausübten.

Jährlich werden dort 400.000 Tonnen Ethanol sowie 350.000 Tonnen Tierfutter und bis zu 250.000 Tonnen CO2 als Nebenprodukte hergestellt, die für die Lebensmittelindustrie von erheblicher Bedeutung sind. Neben dem Werk in Großbritannien verfügt Cropenergies auch über Standorte in Deutschland, Belgien und Frankreich.

Wird die Produktion eingestellt, drohen sich bereits bestehende Knappheiten in anderen Branchen weiter zu verschärfen. So klagt etwa die Getränkeindustrie schon jetzt darüber, dass zu wenig CO2 zur Verfügung steht, das benötigt wird, um Getränke wie Limonade, Mineralwasser und Bier mit Kohlensäure zu versetzen. Auch die Lebensmittelindustrie ist auf CO2 angewiesen, weil das Gas für die Haltbarmachung von Lebensmitteln verwendet wird.

Cropenergies will nun die Entwicklung der Energie-, Getreide- und Ethanolmärkte genauer beobachten und auf dieser Basis eine Entscheidung über mögliche Stilllegungen treffen. Seine Prognose für das bis einschließlich März laufende Geschäftsjahr lässt das Management um Vorstandschef Stephan Meeder jedoch unangetastet: Das Unternehmen geht weiterhin von einem Umsatz zwischen 1,47 und 1,57 Milliarden Euro aus, bei einem operativen Ergebnis von 215 bis 265 Millionen Euro.

Energiemärkte bleiben schwer abzuschätzen

Dabei stellt Cropenergies die Prognose jedoch unter den Vorbehalt, dass sich das Mobilitätsverhalten nicht verändert. Denn als Lieferant von Kraftstoffbestandteilen wäre der Konzern auch betroffen, wenn die hohen Preise an den Tankstellen insgesamt zu einer Abschwächung der Nachfrage führen. Schwer abzuschätzen sei zudem, wie sich die Verfügbarkeit und die Preise an den Energiemärkten entwickelten, so das Unternehmen.

Neben Benzinherstellern beliefert das Unternehmen auch Kunden aus der Getränke-, Kosmetik-, Pharma- und Chemiebranche mit Ethanol.

