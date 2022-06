Hohe Energiepreise Gallone Benzin kostet in USA erstmals mehr als fünf Dollar

Die rasant anziehende Inflation in den USA sorgt für weiter steigende Verbraucherpreise. Das macht sich besonders an den Tankstellen bemerkbar.

Auch in den USA sind die Benzinpreise gestiegen. (Foto: dpa) Benzinpreis in den USA

In den USA ist der Preis für eine Gallone Benzin (knapp 3,8 Liter) an den Zapfsäulen erstmals im landesweiten Durchschnitt auf über fünf Dollar gestiegen. Das geht aus am Samstag veröffentlichten Daten des Automobilclubs AAA hervor. Demnach kostete bleifreies Normalbenzin am 11. Juni im Schnitt 5,004 Dollar pro Gallone. Am Vortag waren es 4,986 Dollar.

Die derzeit rasant anziehende Inflation macht sich wie in Deutschland auch in den USA für Verbraucher unter anderem an den Tankstellen besonders bemerkbar.

