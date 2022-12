Industriemetalle Glencore-Chef Nagle warnt vor massivem Mangel an Kupfer bis 2030

Weltweit dürfte die Nachfrage nach dem Metall in den kommenden Jahren deutlich steigen.

Zürich Nach Ansicht von Glencore-Chef Gary Nagle steuert die Welt auf einen massiven Mangel an Kupfer zu. Dieser gefährde das Ziel der Weltgemeinschaft, die Erderwärmung auf 1,5 Prozent zu begrenzen. „Es kommt ein Kupfer-Defizit – aber die Welt scheint das nicht zu verstehen“, warnte Nagle am Dienstag bei einer Präsentation vor Aktionären. Glencore gehört mit einer Produktion von rund einer Million Tonnen Kupfer pro Jahr zu den weltgrößten Produzenten.

Nagle zufolge droht die Kupfernachfrage das verfügbare Angebot im Jahr 2030 um 50 Millionen Tonnen übersteigen. „Das ist gleichbedeutend mit einer zweijährigen Schließung der weltweiten Kupferproduktion“, sagt er. Der Grund für die rasant steigende Kupfernachfrage sei der für die Klimaziele nötige Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Elektrifizierung der Mobilität.

Glencore bezieht sich bei den Modellrechnungen auf die Internationale Energieagentur (IEA). Demnach steigt die Kupfernachfrage für den Bau von Windturbinen, Solaranlagen, Batteriespeicher und neuer Stromnetze bis 2030 um 100 Millionen Tonnen. Für den Ausbau der Elektromobilität kommen noch einmal 20 Millionen Tonnen Nachfrage hinzu. Insgesamt dürfte sich die weltweite Kupfernachfrage bei rund 350 Millionen Tonnen einpendeln. Dem gegenüber stehe ein prognostiziertes Angebot von rund 300 Millionen Tonnen.

Das Ziel, bis 2050 netto so viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, wie produziert wird, sei durch den Mangel an Kupfer in ernsthafter Gefahr, warnt Glencore-Chef Nagle.

Mehr Förderung? „Erst wenn der Markt nach Kupfer schreit“

Trotz des absehbar großen Nachfrageüberhangs baut Glencore seine eigene Kupferproduktion nur langsam aus. Zwar ließe sich die Förderung durch die Erweiterung bestehender Minen um bis zu 60 Prozent steigern. Große Minen mit Erweiterungspotenzial betreibt Glencore unter anderem im Kongo sowie in Peru und Chile. In dem kommenden drei Jahren plant der Rohstoffriese dennoch vorerst keine Erhöhung der Kupferproduktion.

„Erst wenn der Markt nach Kupfer schreit und Preise ein paar Dollar entfernt von einer Zerstörung der Nachfrage sind – dann kommt die Zeit in der wir ein zusätzliches Kupferangebot auf den Markt bringen.“ (Foto: Glencore/Twitter) Gary Nagle

Nagle unterstrich, dass Glencore zunächst einen Anstieg der Preise sehen will, bevor die Förderung angehoben werden soll. „Wir werden uns nicht beeilen, die Produktion auszuweiten“, sagte Nagle. „Erst wenn der Markt nach Kupfer schreit und Preise ein paar Dollar entfernt von einer Zerstörung der Nachfrage sind – dann kommt die Zeit in der wir ein zusätzliches Kupferangebot auf den Markt bringen.“

Der Kupferpreis notiert aktuell bei rund 8400 Dollar pro Tonne. Der Glencore-CEO Nagle machte kaum einen Hehl daraus, dass ein langfristig hoher Kupferpreis nötig ist, bevor auch neue Minenprojekte entwickelt würden. Glencore hat sich Zugriff auf eine noch zu erschließende Mine in Argentinien gesichert.

Zugleich will der Rohstoffkonzern seine dominante Stellung bei weiteren für die Energiewende nötigen Metallen ausbauen. Der Konzern ist der weltgrößte Produzent von Kobalt, das auch in Batterien für Elektroautos zum Einsatz kommt. Zudem investiert der Konzern massiv in das Recycling von Altmetallen.

Multimilliarden-Gewinne – auch mit Kohle

Obwohl Nagle das Unternehmen als Lieferanten für die Rohstoffe der Energiewende positionieren will, hält er auch an der Kohleförderung des Unternehmens fest. Bis 2025 will Glencore jedes Jahr 110 Millionen Tonnen Kohle fördern. Als gebürtiger Südafrikaner, der lange das Kohlegeschäft des schweizerischen Rohstoffriesen leitete, weiß Nagle genau wie stark angewiesen besonders Entwicklungsländer noch auf den fossilen Rohstoff sind. Ziel sei es, die Energieversorgung heute und morgen zu sichern. „Diese Nische besetzen wir.“ Gleichzeitig werde er die Erträge für die Aktionäre maximieren.

Der Schweizer Konzern will vom Kupferboom profitieren. (Foto: Reuters) Glencore-Zentrale in Baar

Für das kommende Jahr stellte Nagle einen Vorsteuergewinn (Ebitda) von 28,7 Milliarden Dollar und einen freien Cashflow von 14,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Das entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Rekordjahr 2021. Im vergangen Jahr erwirtschaftete Glencore noch einen Vorsteuergewinn von 21,3 Milliarden Dollar und einen freien Cashflow von 16,7 Milliarden Dollar.

Diese Aussicht überzeugt auch die Analysten: Die US-Bank Jefferies sprach am Dienstag in einer Studie eine Kaufempfehlung für die Glencore-Aktie aus. Als Kursziel gaben die Analysten der Bank 700 Pence aus das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 27 Prozent.

Allerdings ist Nagles Kurs bei den Aktionären umstritten: Bei der Hauptversammlung im April stimmten mehr als 20 Prozent der Aktionäre gegen den unternehmenseigenen Klimaplan, der einen sukzessiven Abbau der Kohleproduktion bei einer stabilen Förderung in den nächsten drei Jahren vorsieht. Eine kleine Gruppe aktivistischer Investoren fordert eine Abspaltung des Kohlegeschäfts. Bis zuletzt hat sich Nagle dagegen jedoch gewehrt.

