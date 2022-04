Infrastruktur Investor stellt Anteil an Gasnetz Open Grid Europe zum Verkauf

Macquarie stellt seinen 24-prozentigen Anteil zu Verkauf. Miteigentümer könnten ebenfalls verkaufen. Open Grid Europe könnte dabei mit rund sieben Milliarden Euro bewertet werden.

Das Interesse an Infrastrukturinvestments ist zuletzt stark gestiegen, da Gas- und Stromnetze deutlich höhere Renditen abwerfen, als sich im Niedrigzinsumfeld mit anderen Anlageklassen erwirtschaften lassen. (Foto: dpa) Erdgas-Verdichterstation

Frankfurt Deutschlands größter Gas-Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) steht Finanzkreisen zufolge vor einem Eigentümerwechsel. Eine Bewertung von bis zu sieben Milliarden Euro, einschließlich Schulden, steht im Raum. Der europäische Infrastrukturfonds des australischen Finanzkonzerns Macquarie will in den kommenden Tagen erste Informationspakete zu der Firma an Interessenten verschicken, wie mehrere mit der Transaktion vertraute Personen sagten.

Der Zeitplan könne sich allerdings angesichts des Ukrainekriegs möglicherweise noch etwas verzögern, sagte eine der Personen.

Die Firma hat ein Sachanlagevermögen (RAB) von vier Milliarden Euro und könnte mit dem 1,5 bis 1,8-Fachen davon bewertet werden, hieß es. Im Oktober hatte Macquarie den Wettbewerber Thyssengas gekauft und dabei das 1,8-Fache des RAB bezahlt. Macquarie und OGE lehnten Stellungnahmen ab.