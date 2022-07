Japan Fukushima: Tepco-Vorstände zu 95 Milliarden Euro Schadensersatz verurteilt

Ein Gericht hat vier ehemalige Spitzenmanager des Energiekonzerns zur höchsten Zahlung in Japans Geschichte verurteilt. Die Summe bleibt dabei sogar unter der Forderung der Kläger.

Die Folgen der Atomkatastrophe münden in einer milliardenschweren Schadensersatzzahlung für ehemalige Tepco-Manager. (Foto: AP) Fukushima im März 2022

Tokio Eine Schadensersatzzahlung in dieser Höhe hat es in Japan noch nie gegeben. Das Tokioter Bezirksgericht hat am Mittwoch vier ehemalige Vorstände des Stromversorgers Tepco zu einer Zahlung von 13 Billionen Yen (95 Milliarden Euro) an ihren alten Arbeitgeber verurteilt.

Es ist das erste Mal in den Gerichtsprozessen um das Atomunglück von Fukushima, dass Vorstände persönlich für den Vorfall haftbar gemacht werden. Die Summe dient als Wiedergutmachung für die Schäden, die durch die Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima 1 im Jahr 2011 entstanden sind. Japans größter regionaler Stromversorger Tepco ist Betreiber des Kraftwerks.