Klaus-Dieter Maubach Uniper-Chef kündigt Abgang in diesem Jahr an

Klaus-Dieter Maubach macht nach der Verstaatlichung von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Mit ihm geht auch ein weiterer Uniper-Topmanager.

Düsseldorf Nach der Verstaatlichung des kriselnden Energiekonzerns Uniper will Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach Platz für einen Nachfolger machen. Maubach und der für das operative Geschäft verantwortliche Vorstand David Bryson wollten von ihrem bei Eigentümerwechseln bestehenden Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und noch in diesem Jahr ausscheiden, teilte Uniper am Dienstag mit.

Beide hätten sich bereit erklärt, ihr Amt weiter auszuüben, bis eine geeignete Nachfolge bestellt worden sei. In beiden Fällen werde dadurch ein geordneter Übergang sichergestellt. Der Aufsichtsrat habe den Prozess zur Nachbesetzung bereits gestartet. Der 60-jährige Maubach war seit März 2021 Vorstandschef.

Ende des Jahres hatte bereits Tiina Tuomela als Finanzvorständin ihren Abschied angekündigt. Der Vertrag vom vierten Vorstandsmitglied Niek den Hollander läuft zudem Ende Mai 2023 aus. Aufsichtsratschef Tom Blades zeigte sich zuversichtlich, bald Nachbesetzungen verkünden zu können. Er selbst wurde Ende vergangenen Jahres in das Kontrollgremium berufen und zu dessen Vorsitzendem gewählt.

Mitte Dezember hatten die bisherigen Uniper-Anteilseigner den Weg für eine Staatsübernahme frei gemacht. Zuvor gehörte das Unternehmen zu rund 70 Prozent dem finnischen Staatskonzern Fortum. Nun ist der Bund mit 99 Prozent Eigentümer.

Beim Einstieg brachte der Bund acht Milliarden Euro Kapital mit. Uniper schätzt, dass sich die benötigten Staatshilfen bis Ende 2024 auf insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro ausweiten könnten. Ende Dezember waren dem Unternehmen bereits weitere 5,5 Milliarden Euro frisches Geld zugeflossen. So soll Uniper weiter zuverlässig Gas auf dem Weltmarkt einkaufen und deutsche Stadtwerke und Industriekunden beliefern. Bis das Düsseldorfer Unternehmen mit diesem krisenbelasteten Geschäft wieder profitabel wird, kann es allerdings Jahre dauern.