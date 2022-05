Klimaneutraler Wasserstoff Das Wasserstoff-Unternehmen HH2E holt zwei Investoren an Bord

Mit HydrogenOne und Foresight gelingt HH2E ein entscheidender Schritt nach vorn. Bei der Produktion von Wasserstoff setzen sie auf ein innovatives Konzept.

Insbesondere die Stahl- und die Chemieindustrie brauchen künftig große Mengen an klimaneutralem Wasserstoff. (Foto: dpa) Wasserstoff-Tank

Berlin Mit HydrogenOne und Foresight holt das Hamburger Wasserstoffunternehmen HH2E AG zwei Investoren an Bord. Sie wollen Entwicklungs- und Baukapital für Großprojekte bereitstellen, die an Industriestandorten in ganz Deutschland umgesetzt werden sollen. Ziel ist es, Industrieunternehmen in großem Maßstab mit grünem, vor Ort produziertem Wasserstoff zu versorgen.

Hinter der HH2E AG stehen der frühere Uniper-Chef Andreas Schierenbeck und der Vielfachgründer Alexander Voigt. Voigt hat in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten mehrere Unternehmen gegründet, so etwa den Solarmodulhersteller Solon, den er an die Börse brachte. Außerdem gründete er die Speicherhersteller Younicos und Lumenion.

HH2E setzt für die Wasserstoffproduktion auf ein innovatives Konzept: Einerseits soll aus überschüssigem Windstrom per Elektrolyse Wasserstoff hergestellt werden. Andererseits soll mit einem Teil des überschüssigen Stroms Wärme erzeugt und in einem Hochtemperaturspeicher gelagert werden. Wärme und Wasserstoff sollen Industriekunden zur Verfügung gestellt werden. Ein Teil des Wasserstoffs soll außerdem in einer Turbine zur Stromproduktion eingesetzt werden können.