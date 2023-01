Kohleförderung Polizei beginnt mit Räumung des Braunkohleorts Lützerath

Erkelenz, Berlin Massive Kräfte der Polizei haben am Mittwoch mit der Räumung des Dorfes Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohle-Reviers in Nordrhein-Westfalen begonnen. Hunderte Polizisten haben den kompletten Ort umstellt, stehen etwa einen Meter vor der Kette der Demonstranten. Erstmal rückt schweres Gerät mit Utensilien zum Zaunbau vor.

Die Aktivisten sind in Alarmstellung: erste Einsatzkräfte sind am Morgen in das Dorf vorgedrungen versuchen, die selbst errichteten Unterkünfte der Demonstranten zu entfernen. Reporter der dpa berichten zwar von Rangeleien, die Stimmung vor Ort ist allerdings friedlich. „Sie können den Bereich hier jetzt verlassen, ohne dass es weitere Konsequenzen für Sie hat“, so die Ansage der Polizei per Lautsprecher.

Auf diesen Punkt hatte die Polizei Aachen bereits via Twitter aufmerksam gemacht: „Die Räumung von #Lützerath hat begonnen. Der Bereich wird umzäunt. Personen im abgesperrten Bereich haben aktuell die Möglichkeit, den Ort ohne weitere polizeiliche Maßnahmen zu verlassen.“

Vor der eingeleiteten Räumung hatte der Energiekonzern RWE die Besetzer zur Gewaltlosigkeit aufgerufen. „Gewalt gegenüber Polizei oder eingesetzten Beschäftigten ist vollkommen inakzeptabel“, betonte der Versorger in einer am Morgen veröffentlichten Mitteilung. RWE rufe die Besetzer dazu auf, den Rechtsstaat zu achten und die widerrechtliche Besetzung der RWE gehörenden Häuser, Anlagen und Flächen friedlich zu beenden. „Niemand sollte sich selbst durch gesetzeswidrige Handlungen in Gefahr bringen.“

Lützerath ist letztes Dorf, das für die Braunkohle weichen soll

RWE will das Dorf abreißen, um die unter der Ortschaft gelegene Braunkohle abbaggern zu können. In Lützerath gibt es laut Schätzungen der zuständigen Aachener Polizei etwa sieben verbarrikadierte Häuser und 27 Baumhäuser. Ähnlich wie bei der Räumung des Hambacher Forstes 2018 ist das Ziel der Besetzer unmissverständlich: „Lützi“, wie das Dorf unter Aktivisten genannt wird, muss bleiben.

Vor vier Jahren gab es schon einmal Massenproteste gegen die Ausweitung der Braunkohleförderung von RWE in Nordrhein-Westfalen. Damals ging es um den Tagebau Hambach. Den Kampf um den Forstwald haben die Aktivisten am Ende gewonnen. „Hambi“ ist geblieben. Der Kompromiss war damals der geplante Weiterbetrieb und Ausbau eines anderen Tagebaus: Garzweiler.

Seit hundert Jahren wird im Tagebau Garzweiler Braunkohle gefördert. Knapp 25 Millionen Tonnen jedes Jahr. Unzählige Dörfer mussten im Laufe der Jahre für die Rohstoffgewinnung weichen. Lützerath ist nun die letzte Gemeinde, die trotz gesetzlich festgelegtem Kohleausstieg weggebaggert werden soll. Für viele Umweltaktivisten ist das nicht nachvollziehbar.

Das Camp in Lützerath soll Schutz vor der Witterung bieten – und vor der Räumung. (Foto: Katrin Witsch) Aufbauten der Demonstrierenden

Dabei ist das kleine Dorf in Nordrhein-Westfalen seit zehn Jahren so gut wie unbewohnt. Nur wenige Gebäude stehen überhaupt noch. Die Umsiedlung der Bewohner des Ortes wurde bereits 2017 offiziell abgeschlossen. Der letzte Landwirt hatte seinen Hof nach langem Wiederstand im Herbst vergangenen Jahres an RWE verkauft. An die Stelle der ehemals 100 Bewohner und Bewohnerinnen sind in den vergangenen Monaten Klimaaktivisten in die leerstehenden Häuser eingezogen.

Der Ort ist zum Symbol des Widerstands von Klimaaktivisten gegen die schmutzige Verstromung des fossilen Rohstoffs geworden. Wenige hundert Meter trennen Lützerath jetzt nur noch von der Abbruchkante des Braunkohletagebaus: „Das Wegbaggern von Lützerath hat mit energiewirtschaftlicher Notwendigkeit rein gar nichts zu tun. Wir appellieren deswegen, diesen fossilen Wahnsinn zu stoppen“, sagt Greenpeace-Energieexperte Karsten Smid im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der Aktivist ist überzeugt, dass die Kohle unter dem Ort nicht gebraucht wird, „die Landesregierung hat sich verrechnet“.

Am Morgen ist die Lage erst einmal friedlich. (Foto: Katrin Witsch) Polizisten im Camp

Darüber, ob die Braunkohle unter Lützerath nötig ist, um die Versorgungssicherheit Deutschlands zu gewährleisten, tobt in der Tat ein Streit. Die Landesregierung von NRW und der Energiekonzern RWE berufen sich auf Gutachten und bezeichnen die Erschließung des Gebiets und den Abbau der darunter liegenden Kohle als alternativlos für Deutschlands Energiesicherheit.

Die Aktivistinnen und Aktivisten bezeichnen sie als Gefahr für das Klima, mit der das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens garantiert verfehlt werde und verweisen dabei auf Studien wie die des Energieanalyseunternehmens Aurora Energy Research im Auftrag der Anti-Kohle-Gruppe „Europe Beyond Coal“, die zum gegenteiligen Schluss kommen.

„Bei der Berechnung der notwendigen Kohlemengen liegen die größten Differenzen zwischen den Studien in der Berücksichtigung des Braunkohlebedarfs für die Kohleveredelung. Die alternativen Studien greifen diesen Bedarf nicht auf, sondern konzentrieren sich auf die reine Stromerzeugung“, erklärt Manfred Fischedick, Geschäftsführer des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie.

RWE: „Zeitnahe Inanspruchnahme in der aktuellen Energiekrise notwendig“

Bei solchen Veredelungen dient die Kohle als Rohstoff für Chemikalien und andere Brennstoffe, zum Beispiel als Braunkohlestaub, der in industriellen Kraftwerken Verwendung findet. In den Studien der Landesregierung wird der Bedarf an Veredelungsprodukten bei einem sinkenden Verbrauch bis 2030 mit 55 Millionen Tonnen Kohle beziffert.

Diese Zahl wird von Umweltschützern in Zweifel gezogen. Auch Greenpeace-Experte Smid geht davon aus, dass der Bedarf für die Veredelungsprodukte aus anderen Tagebauten gedeckt werden könnte. Gerade bei sinkender Nachfrage.

Laut RWE spielen jedoch auch bergbauliche Gegebenheiten eine Rolle in der Frage: „Ohne die Möglichkeit, den Tagebau in diese Richtung fortzuführen, könnte man auch an anderer Stelle die Kohle in bis zu 200 Metern Tiefe nicht mehr freilegen, was zu erheblichen Defiziten in der Kohleversorgung der Kraftwerke und beim zu gewinnenden Abraum zur Folge hätte“, sagte ein RWE-Sprecher auf Anfrage des Handelsblatts.

Zudem sei „die zeitnahe Inanspruchnahme der ehemaligen Siedlung Lützerath für die Energieversorgung in der aktuellen Energiekrise notwendig“, betont der Konzern mit Anspielung auf die wegfallenden Gaslieferungen aus Russland.

RWE hatte die Aktivisten am Mittwochmorgen aufgerufen, friedlich zu bleiben. (Foto: dpa) Polizeieinsatz am Mittwochmorgen in Lützerath

Erst im Oktober 2022 hatte sich RWE mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen aus CDU und den Grünen darauf geeinigt, den Kohleausstieg um insgesamt acht Jahre auf 2030 vorzuziehen. Im Gegenzug darf RWE kurzfristig größere Mengen Braunkohle fördern. Das beinhaltet auch die Kohle unter Lützerath.

Alle weiteren Dörfer in der Region, die dem Tagebau ursprünglich ebenfalls weichen sollten, bleiben dafür stehen. Ob dieser neue Kohleausstiegpfad insgesamt Emissionen einspart, ist umstritten.

Deswegen steht gerade für die Grünen in Lützerath einiges auf dem Spiel. Die Parteispitze fürchtet im Moment vor allem Konfrontationen der Klimaaktivisten mit der Polizei und Bilder verletzter Umweltschützer.

Noch am Montag forderte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, auf Deeskalation zu setzen. Obwohl der Energiekonzern RWE hier einen Rechtsanspruch habe, sei es in Verhandlungen gelungen, dafür zu sorgen, dass im rheinischen Revier 2030 Schluss sei mit der Kohle und dass mehrere Dörfer, in denen noch Menschen leben, nicht abgebaggert würden, betonte Lang, fügte aber hinzu, „trotzdem“ Verständnis für Menschen zu haben, die jetzt dort demonstrierten.

In der Partei ist man davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige sei, der politische Preis für den Deal mit RWE nicht zu hoch. Das nächste Ziel: Der Ausstieg Deutschlands aus der Kohle bis 2030 auch in den ostdeutschen Ländern. In den Braunkohleländern Brandenburg, Sachsen- und Sachsen-Anhalte soll nach derzeitiger Gesetzeslage weiterhin erst 2038 das letzte Kohlekraftwerk stillgelegt werden.

