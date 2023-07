Kommentar Europa könnte so eine starke Windkraftindustrie haben

Die Hersteller wie Siemens Energy und Vestas haben Fehler gemacht. Doch der Markt muss auch so gestaltet werden, dass sie Geld verdienen können.

Der Ausbau der Windkraft in Deutschland kommt voran – wenn auch nicht so schnell wie von der Bundesregierung geplant. Doch die Hersteller der Windräder machen derzeit nur Verluste. (Foto: dpa) Windräder in Baden-Württemberg

München Windkraft ist eine attraktive Wachstumsbranche. Im ersten Halbjahr wurden allein in Deutschland 331 Anlagen mit einer kumulierten Leistung von 1565 Megawatt neu aufgestellt. Das ist zwar zu wenig, um die Ziele der Bundesregierung für das Jahr 2030 zu erreichen. Doch immerhin entspricht der Zubau bereits zwei Dritteln des Werts im gesamten Vorjahr.

Auch weltweit rechnen Experten in den kommenden fünf Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten. Kein Wunder, dass viele an dem Boom mitverdienen wollen. Konzerne wie BP und Total Energies haben bei der weltweit größten Ausschreibung von Flächen für Offshore-Windparks gerade 12,6 Milliarden Euro geboten – nur für das Recht, Parks in der Nord- und Ostsee aufzubauen.

Doch am Anfang der Kette verbrennen ausgerechnet die Hersteller der Windräder wie Siemens Energy und Vestas Milliarden. An dem Desaster sind die Unternehmen zu einem guten Maß selbst schuld. Zuletzt liefen vor allem drei Dinge falsch.