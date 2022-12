LNG-Spezialschiff Deutschland eröffnet erstes eigenes LNG-Terminal in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven Die Bundesregierung hätte sich kaum einen passenderen Tag suchen können, um Deutschlands erstes LNG-Terminal einzuweihen. Als Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag das neue Terminal besichtigte, wehte ein eisiger Wind. Es herrschten Minusgrade – es war, als wollte das Wetter die Bedeutung betonen, die das Terminal für den Staat hat.

Das Terminal ermöglicht den Import von verflüssigtem Gas – sogenanntem LNG – das auf Schiffen nach Deutschland kommt. Seitdem Russland kein Gas mehr durch Pipelines liefert, hat Deutschland Importe aus anderen Regionen bitter nötig, vor allem an kalten Wintertagen wie den aktuellen. Im Rekordtempo ging deshalb jetzt das Terminal an den Start.

Scholz sagte zur Eröffnung: „Der deutsche Föderalismus mit seinen ganzen verschiedenen Strukturen funktioniert. Wenn wir uns unterhaken, schaffen wir es in kürzester Zeit, solche großen Aufgaben zu bewältigen.“ Er sprach von einem Weltrekord, und einer neuen „Deutschlandgeschwindigkeit, die wir jetzt immer an den Tag legen wollen.“

Die Einweihung ist ein Meilenstein für Deutschlands Gasversorgung – und eine Entlastung für die Bundesregierung. Entsprechend fuhren neben Bundeskanzler Olaf Scholz auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner am Samstag im Gefolge zahlreicher Unternehmensvertreter mit einem Passagierschiff zu dem schwimmenden Terminal.

Das Wort ergriff auf dem eisigen Deck des Schiffes allerdings nur der Kanzler. Er betonte: „Russland Präsident Putin hat geklaubt, er könne uns erpressen, indem er uns die Gaslieferungen abdreht. Aber er hat sich getäuscht. Wir lassen uns nicht erpressen.“

LNG-Importe per Spezialschiff

Bei dem Terminal in Wilhelmshaven handelt es sich nicht um eine feste Installation, sondern um ein Spezialschiff, eine sogenannte Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). Das rund 300 Meter lange Schiff namens Höegh Esperanza wandelt verflüssigtes Erdgas wieder in den gasförmigen Zustand um, sodass es ins Gasnetz eingespeist werden kann.

LNG, Liquefied Natural Gas, ist Erdgas, das auf -162° Celsius heruntergekühlt wird und dann im flüssigen Zustand nur noch ein Sechshundertsel seines ursprünglichen Volumens aufweist. Dadurch kann es in Tankschiffen transportiert werden. Diese landen das Gas an Terminals an, in denen es wieder auf Normaltemperatur gebracht und in das Gasnetz gepumpt wird.

Das Flüssiggas-Spezialschiff Höegh Esperanza ist bereits am Donnerstag in Wilhelmshaven eingetroffen. (Foto: Getty Images)

Das Schiff gehört eigentlich einer norwegischen Reederei, wurde 2018 in Südkorea gebaut und kam in den vergangenen Jahren in China zum Einsatz. Im Mai 2022 hat die Bundesregierung dann den Einsatz in Deutschland mit dem norwegischen Eigentümer vereinbart. Seit Donnerstagnachmittag liegt die Höegh Esperanzaa an einem neugebauten Anleger nördlich des Tiefwasserhafens Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven.

Die Inbetriebnahme der Höegh Esperanza ist der Auftakt zu einer Reihe von LNG-Terminals, die künftig LNG-Importe nach Deutschland ermöglichen sollen. Ein weiteres Spezialschiff soll noch in diesem Winter in Brunsbüttel an den Start gehen. Ein drittes und viertes FSRU werden in Stade und Lubmin stehen und Ende 2023 zum Einsatz kommen. Zusätzlich ist ein privates LNG-Schiff in Lubmin für diesen Winter geplant. Auch dieses Projekt steht kurz vor dem Abschluss, letzte Genehmigungen stehen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums noch aus.

Deutschland könnte bis zu elf LNG-Terminals installieren

Insgesamt könnten in Deutschland in den nächsten Jahren bis zu elf LNG-Importterminals installiert werden, darunter auch drei feste Terminals. Das würde einer Importkapazität von 73 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr entsprechen.

Zum Vergleich: Deutschland hat vor dem Ukraine-Krieg rund 50 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr aus Russland importiert. Mittlerweile aber liefert Russland wegen des Konflikts kein Pipelinegas mehr nach Deutschland.

Jetzt wird das erste der Projekte nach nur sieben Monaten Realität. Am vergangenen Montag ist das letzte Stück der Pipeline eingebaut worden, die in Zukunft das Erdgas von dem Terminal in Wilhelmshaven transportieren soll. Am Freitag hat das Land Niedersachsen die letzte noch ausstehende wasserrechtliche Erlaubnis für das FSRU erteilt.

Am 22. Dezember soll das erstes Gas über die Höegh Esperanza ins deutsche Gasnetz fließen. Dieses Gas hat das Spezialschiff bereits mitgebracht.

Die FSRU wurde vorher in Spanien mit rund 165 Tausend Kubikmetern LNG beladen. Laut dem Betreiber Uniper reicht das, um rund 50.000 bis 80.000 deutsche Haushalte für ein Jahr zu versorgen.

Deutschland weiterhin auf kurzfristige LNG-Käufe angewiesen

Allerdings sichern die Importkapazitäten durch LNG-Terminals allein noch nicht die deutsche Energieversorgung. Denn in Zukunft wird die Höegh Esperanza nicht mehr selbst das LNG nach Wilhelmshaven bringen. Ihre Aufgabe ist es nur, angeliefertes LNG zu regasifizieren.

Dieses LNG aber muss Deutschland weltweit einkaufen. Bisher ist es der Bundesregierung kaum gelungen, neue langfristige Gaslieferverträge mit anderen Ländern abzuschließen, die die weggefallenen russischen Gaslieferungen ersetzen können.

Es gibt lediglich eine Vereinbarung über eine Lieferung von 137.000 Kubikmetern LNG im Dezember und einige weitere LNG-Ladungen aus Abu Dhabi. Die 137.000 Kubikmeter entsprechen aber nur etwa 0,2 Prozent der früheren russischen Jahreslieferung über Pipelines.

Zudem hat Katar zugesagt, Deutschland mit bis zu zwei Millionen Tonnen LNG pro Jahr zu beliefern. Auch das entspricht aber nur etwa 2,7 Milliarden Kubikmetern Erdgas – im Vergleich zu den fehlenden 50 Milliarden aus Russland sehr wenig. Außerdem soll die erste Lieferung erst 2026 kommen.

Solange Deutschland nicht ausreichend feste LNG-Lieferverträge mit anderen Ländern schließen kann, ist das Land neben Pipeline-Lieferungen aus anderen europäischen Staaten auf kurzfristige LNG-Käufe am Weltmarkt angewiesen.

Mit solchen Käufen ist es Deutschland in den vergangenen Monaten gelungen, die Gasspeicher komplett aufzufüllen – allerdings zu extrem hohen Kosten, was die Gaspreise europaweit auch für wirtschaftliche Importeure noch weiter in die Höhe trieb.

Die Höegh Esperanza soll künftig jährlich mindestens fünf Milliarden Kubikmeter Erdgas in das deutsche Gasnetz einspeisen. Das sind rund sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs – und würde somit rund elf Prozent von Deutschlands Gasimporten aus Russland ersetzen.

Streit um Klima-Auswirkungen

Indes ist umstritten, wie sich die neuen deutschen LNG-Terminals auf die Klimaziele auswirken. Der Chef der Deutschen Energie-Agentur (dena), Andreas Kuhlmann, sagt: „Anders als neue Importpipelines sind FSRUs besser mit den deutschen Klimazielen vereinbar, weil diese nur zeitlich begrenzt eingesetzt werden. Denn in den nächsten Jahren soll nicht nur Erdgas, sondern auch aus erneuerbarem Strom klimafreundlich erzeugter Wasserstoff in Form von Ammoniak importiert werden. Neue Anbindungsleitungen am Standort sind dadurch weitestgehend auf den Zukunftsträger ausgelegt und eröffnen Deutschland einen neuen Zugang zum Wasserstoffmarkt.“

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht das anders. Dessen Chef Olaf Bandt sagt: „Der geplante Bau von LNG-Terminals schießt weit über das hinaus, was notwendig wäre, um gut durch die nächsten Winter zu kommen. Die Ampelregierung begeht einen fatalen Fehler. Sie manifestiert auf Jahrzehnte eine fossile Infrastruktur. Damit betreibt sie das Gegenteil von klimaverantwortlicher Politik.“

Anders als oft behauptet, seien schwimmende LNG-Terminals nicht auf Wasserstoff umstellbar. Der Betrieb des ersten schwimmenden LNG-Terminals müsse zeitlich deutlich stärker befristet werden. Gemeinsam mit anderen Verbänden prüfe der BUND, auf eine Änderung der Genehmigung zu klagen.

Für Kerstin Andrea, die Chefin des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), ist klar: „Schwimmende LNG-Terminals sollten nur eine Übergangslösung sein. Wir müssen nun auch die Planung und den Bau stationärer Terminals weiter vorantreiben, bei denen eine künftige Nutzung der Terminals mit Wasserstoff und dessen Derivaten von Anfang an konsequent mitgedacht wird.“

Mehr: Die Einweihung von Deutschlands erstem LNG-Terminal zeigt: Es hätte nicht zur Abhängigkeit von russischem Gas kommen müssen