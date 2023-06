 Longi: Weltgrößter Solarkonzern will erstes chinesisches Werk in Deutschland

Die Rückkehr der Solarindustrie in Europa verläuft schleppend. Die Ankündigung des Weltmarktführers könnte das ändern. Doch ein großes Hindernis bleibt.

250 Megawatt-Solarpark von Longi in der chinesischen Provinz Shaanxi. Solarpark

Düsseldorf Der weltgrößte Photovoltaik-Konzern Longi will ein erstes Werk in Europa bauen – und zwar hierzulande. „Wir sind schon sehr intensiv in den Vorbereitungen, um eine Fabrik in Deutschland zu bauen“, kündigt Longi-Gründer und Präsident Zhenguo Li im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Schon in sechs Monaten soll die endgültige Entscheidung fallen.

Es wäre die erste Fabrik eines chinesischen Solarkonzerns in Europa. Für die Chinesen ist das ein logischer Schritt – immerhin beherrschen sie die globale Solarindustrie inzwischen nahezu vollständig. Auch in Deutschland, dem Geburtsland der Sonnenenergie, wird kaum mehr ein Modul verbaut, das nicht in Fernost produziert wurde.

