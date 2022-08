Markus Rauramo Der Fortum-Chef will Uniper reanimieren

Stockholm Es hat schon schönere Tage für Markus Rauramo gegeben. Am Donnerstag musste der Chef des finnischen Energieriesen Fortum den Aktionären ein ganz schwaches Halbjahresergebnis präsentieren. Der Konzern weist für die ersten sechs Monate dieses Jahres ein Minus von 9,1 Milliarden Euro aus.

Hauptursache für einen der höchsten Verluste der Firmengeschichte ist die Lage bei der angeschlagenen Fortum-Tochter Uniper. Der deutsche Gasversorger ist durch die Kürzung der Gaslieferungen aus Russland in eine akute finanzielle Krise geraten, weil er Ersatzlieferungen zu einem deutlich höheren Preis beschaffen, sie den Vertragskunden aber zum alten Preis liefern musste.

Der Bund und Fortum sprangen mit einer Finanzspritze ein, um eine Pleite des Gasversorgers zu verhindern. Fortum hält an Uniper rund 80 Prozent. Dieser Anteil wird aber nach dem Einstieg des Bundes auf unter 60 Prozent sinken.

Eine baldige Verbesserung der Situation sieht Rauramo derzeit nicht. Für die schwierige Situation machte er einzig und allein Russland verantwortlich. Das Land habe einen „brutalen Krieg in der Ukraine und einen Energiekrieg gegen die EU“ gestartet. Im kommenden Quartal, so der Fortum-Chef, können die Verluste deshalb noch größer werden.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Fortum entschieden, sich aus dem Russlandgeschäft zurückzuziehen. Deshalb seien Abschreibungen in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro notwendig.

Enge Verbindung zu Uniper

Trotz der sehr angespannten Situation gab sich der 54-jährige Rauramo aber kämpferisch. „Wir wollen Uniper wieder in die Gewinnzone bringen“, erklärte er am Firmensitz in Espoo bei Helsinki. Zu Mutmaßungen, Fortum wolle Uniper so schnell wie möglich abstoßen, wollte er sich nicht äußern.

Auskunftsfreudiger war er dagegen, was das Ergebnis des Mutterkonzerns betrifft. Fortum selbst habe einen Gewinn von 574 Millionen Euro gemacht. Die Stromproduktion sei rentabel, könne jedoch nicht die Verluste bei Uniper ausgleichen, sagte er.

Rauramo hat eine enge Verbindung zu Uniper, war er es doch, der als Finanzvorstand von Fortum die Übernahme eingefädelt hatte. Außerdem sitzt er im Aufsichtsrat von Uniper.

Rauramo ist seit zehn Jahren in verschiedenen Positionen bei Fortum. Bevor er Mitte 2020 als neuer Fortum-Chef die Nachfolge des zu Nokia abgewanderten Pekka Lundmark antrat, war er Finanzvorstand beim finnischen Konzern.

Vor seiner Zeit bei Fortum arbeitete der Betriebswirt, der auch einen Masterabschluss in Politikwissenschaft hat, bei der finnischen Stora Enso, einem der größten Papier- und Forstkonzerne der Welt. Dort vertrat er unter anderem die Interessen des Unternehmens in Brüssel. Wieder zurück in der Heimat wurde er Finanzvorstand bei Stora Enso, ehe er dann 2012 zu Fortum wechselte.

Auch in Klimatechnik engagiert

Bei dem Konzern ist er Chef über rund 20.000 Mitarbeiter in 40 Ländern. Der finnische Staat ist größter Aktionär mit knapp 51 Prozent. Rauramo hat sich in Absprache mit dem Hauptaktionär vorgenommen, den Energie‧riesen bis 2035 in Europa völlig klimaneutral zu machen. Weltweit soll dieses Ziel bis 2050 erreicht werden. Gas als Übergangslösung hält er aber für vertretbar.

Fortum ist in nahezu sämtlichen Bereichen der Energieerzeugung- und -versorgung tätig. Neben der Energieproduktion durch Kern-, Wasser- und Wärmekraft engagiert sich der Konzern auch in der Klimatechnik. Müllverbrennung, Solarenergie und Biomassen machen weitere Geschäftsbereiche aus. In den nordischen Ländern sowie in Polen und Spanien tritt Fortum auch als Strom- und Gashändler für Privatkunden auf. Im vergangenen Jahr betrug der Betriebsgewinn insgesamt 2,5 Milliarden Euro.

Rauramo gilt bei seinen Mitarbeitern als sehr durchsetzungsstark. Diese Eigenschaft wird ihm vermutlich helfen, die Neuausrichtung des Konzerns hin zu einer CO2-neutralen Energieproduktion auch durchzusetzen.

Fragt man in Finnland nach Markus Rauramo, erhält man in der Regel ein Kopfschütteln. Der Fortum-Boss weicht dem Rampenlicht aus und gibt wenig Privates preis. Es ist nur bekannt, dass er verheiratet ist und zwei Kinder hat. Und er zählt, wie einige Zeitungen herausgefunden haben, mit einem Jahresgehalt von knapp zwei Millionen Euro zu den Topverdienern in Finnland.

