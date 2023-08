Europa müsse schneller werden, fordert die Geschäftsführerin des Kernfusions-Start-ups. Sonst sieht Heike Freund den Standort Europa für die Greentech-Branche in Gefahr.

Düsseldorf Das deutsche Start-up für Fusionstechnologie Marvel Fusion hat sich entschlossen, seine nächste Forschungsanlage in Nordamerika aufzubauen. Gemeinsam mit der Colorado State University soll das Projekt im Wert von 150 Millionen Dollar bis 2026 fertig sein. Im Interview mit dem Handelsblatt erklärt Marvel-Geschäftsführerin Heike Freund, was in den USA anders läuft und wie gefährdet der Standort Europa mit Blick auf die Greentech-Szene wirklich ist.

Frau Freund, bislang hat sich Marvel auf Deutschland als Standort konzentriert. Ihren neuen Demonstrator bauen Sie jetzt aber in den USA. Warum?

Dieser Demonstrator ermöglicht es uns, als erstes Fusionsunternehmen eine maßgeschneiderte und kraftwerkstaugliche Laseranlage zu haben. Die setzen wir zusammen mit der Colorado State University bis 2026 jetzt gemeinsam um. Unser Hauptstandort bleibt aber weiter in München. Und auch unsere bestehenden Partnerschaften in Europa setzen wir natürlich fort.

