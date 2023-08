 Marvel Fusion: „In Europa muss sich unbedingt etwas entwickeln“

Düsseldorf Das deutsche Start-up für Fusionstechnologie Marvel Fusion hat sich entschlossen, seine nächste Forschungsanlage in Nordamerika aufzubauen. Gemeinsam mit der Colorado State University soll das Projekt im Wert von 150 Millionen Dollar bis 2026 fertig sein. Im Interview mit dem Handelsblatt erklärt Marvel-Geschäftsführerin Heike Freund, was in den USA anders läuft und wie gefährdet der Standort Europa mit Blick auf die Greentech-Szene wirklich ist.

Frau Freund, bislang hat sich Marvel auf Deutschland als Standort konzentriert. Ihren neuen Demonstrator bauen Sie jetzt aber in den USA. Warum?

Dieser Demonstrator ermöglicht es uns, als erstes Fusionsunternehmen eine maßgeschneiderte und kraftwerkstaugliche Laseranlage zu haben. Die setzen wir zusammen mit der Colorado State University bis 2026 jetzt gemeinsam um. Unser Hauptstandort bleibt aber weiter in München. Und auch unsere bestehenden Partnerschaften in Europa setzen wir natürlich fort.

Das wäre in Deutschland oder Europa nicht möglich gewesen?

Die Universitäten in Amerika sind extrem unternehmerisch. Dort haben öffentlich-private Partnerschaften einen ganz anderen Stellenwert und sind bislang ein viel größeres Thema als in Deutschland und Europa. Hier gibt es so etwas relativ selten. Vor allem in diesem Maßstab. Dabei sind Partnerschaften zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Zukunft von Deeptech.

Mit dem Inflation Reduction Act (IRA), dem 370 Milliarden Dollar schweren Förderprogramm der US-Regierung, hat Ihre Entscheidung nichts zu tun?

Mit dem Thema IRA hat das tatsächlich nichts zu tun. Der kommt für die Fusionstechnologie nicht zum Greifen.

Und aus Europa gab es gar kein Interesse?

Es ist toll zu sehen, dass Fusionsenergie in Deutschland und Europa Teil der politischen und medialen Diskussion geworden ist. Erst Anfang Juni hat die Bundesregierung ihre erste Fusionsstrategie veröffentlicht. Vor drei Jahren war das noch kein Thema. Die Strategie ist aber bisher noch nicht mit Budgets untermauert und auf europäischer Ebene gibt es auch noch kein Instrument, das Fusionsprojekte fördern könnte. Das muss sich ändern und hier muss sich unbedingt etwas entwickeln, damit wir hier in Europa und Deutschland unser nächstes Projekt angehen können. Da sind die USA deutlich weiter. Hier gibt es ganz klar meilensteinbasierte Förderprogramme sowie ein regulatorisches Rahmenwerk mit einem klaren Planungshorizont.

Das Start-up aus München forscht an der laserbasierten Kernfusion. Marvel Fusion

Deutschland und Europa sind also zu langsam?

Ja. Es fehlen noch konkrete Förderinstrumente. In der Vergangenheit wurde nur die Magnetfusion gefördert, jetzt steht die Laserfusion zumindest schon mal auf demselben Level. Deutschland und Europa sind in den vergangenen Monaten vorangekommen, müssen jetzt aber auch konkret werden mit Förderprogrammen und Anreizen für private Investoren. Insgesamt wurden über sechs Milliarden Dollar in Fusionsenergie investiert, 90 Prozent davon in den USA.

Neben Marvel Fusion haben ja auch schon andere Greentech-Unternehmen ihre Expansion in die USA angekündigt. Manche stoppen dafür sogar ihre Fabrikpläne in Deutschland. Ist Europa als Greentech-Standort in Gefahr?

Noch nicht. Es ist schon viel passiert, aber man muss einfach schneller werden. Die Herausforderung im Deeptech- oder Greentech-Bereich ist, dass es einen hohen Kapitalbedarf über einen langen Zeitrahmen gibt. Gerade diese Kombination ist herausfordernd und bedarf neuer Instrumente, solche Meilensteinprogramme und Partnerschaften wie in den USA. Das gibt extreme Planungssicherheit. Und das braucht es in diesem Bereich.

Könnten Sie sich vorstellen, dem Standort Europa komplett den Rücken zu kehren?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist unser Hauptstandort in München. Wir haben hier eine enge Verbindung zur Industrie und zu Laserspezialisten aus aller Welt. Aber die Finanzierungsmöglichkeiten sind ein Problem. Wir haben noch ein Fenster, in dem die Politik aktiv werden kann. Wenn sie keine konkreten Förderprogramme auf die Beine stellt und das Thema Private Public Partnerships nicht fokussiert, dann wird es schwierig, den nächsten Schritt in Deutschland zu machen.

Die großen Durchbrüche gab es bislang vor allem aus einem Labor in Kalifornien. Vergangene Woche hat die National Ignition Facility (NIF) einen weiteren Fortschritt in der Laserforschung verkündet. Worum genau ging es da?

Der Durchbruch kam im Dezember 2022, hier konnte man zeigen, dass man einen Nettoenergiegewinn mit der Fusionstechnologie erzielen kann. Letzte Woche haben sie es geschafft, die Ergebnisse vom Dezember zu wiederholen beziehungsweise zu übertreffen. Das zeigt, dass das im Dezember kein Zufall war, sondern die Technologie verstanden wurde und funktioniert.



Verändert das die Zeitplanung von Marvel Fusion? 2030 soll ja das erste Pilotkraftwerk stehen.

Genau. Wir hatten schon immer einen sehr ambitionierten Zeitplan und daran halten wir auch fest. 2026 werden wir in den USA unseren ersten Technologiedemonstrator haben. Mit drei Lasersystemen. Ein Kraftwerk wird mehrere Hundert solcher Lasersysteme haben. Ein solcher Prototyp eines Kraftwerks ist unser nächster Schritt nach der Laseranlage in Colorado. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren das erste kommerzielle Fusionskraftwerk sehen werden.

Wird das auch in den USA stehen?

Wir werden den Dialog mit der Politik in Deutschland und Europa weiter fortsetzen und evaluieren, ob es eine Möglichkeit gibt, das erste Pilotkraftwerk in Europa zu bauen. Wir sind eine globale Firma und unser Ziel ist es, Fusion so schnell wie möglich kommerziell ans Netz zu bekommen. Das wird immer da passieren, wo es die besten Möglichkeiten gibt. Wenn die Rahmenbedingungen auch in Deutschland stimmen, bauen wir den Prototypen danach gerne hier.

Frau Freund, vielen Dank für das Gespräch.

