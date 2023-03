 Neuer EnBW-Chef im Interview: „Wir planen den Kohleausstieg für das Jahr 2028“

Der neue Chef des Energiekonzerns, Andreas Schell, will die Kohlekraftwerke schneller als die Konkurrenz vom Netz nehmen. Dafür stellt er eine entscheidende Bedingung.

Düsseldorf Am 15. April wird auch der baden-württembergische Energiekonzern EnBW den Atomausstieg vollenden – und den letzten Reaktor, Neckarwestheim 2, vom Netz nehmen. Der neue Vorstandschef Andreas Schell hat aber schon den nächsten Ausstieg im Blick, wie er im Interview mit dem Handelsblatt erklärte.

Herr Schell, Ihr Vorgänger Frank Mastiaux hat die EnBW in Richtung Energiewende ausgerichtet, Milliarden in Wind- und Solarparks investiert. Trotzdem stammen noch immer 45 Prozent der Energie, die Ihr Konzern verkauft oder vertreibt, aus der Kohleverstromung. Ganz so grün, wie die EnBW sich verkauft, ist sie also noch nicht. Werden Sie das endlich ändern?

Die EnBW hat den Anteil erneuerbarer Energien in den vergangenen Jahren ja schon von knapp 19 auf über 40 Prozent erhöht. Aber sie ändern die Energieerzeugung nicht über Nacht. Wir glauben jedoch, dass wir den Kohleausstieg beschleunigen können.

