 Neues Energielabel: Studie zeigt hohen Stromverbrauch von A+++-Geräten

Manch Kühlschrank mit Energielabel A+++ sieht energiesparender aus, als er ist. Für ineffiziente Elektrogeräte zahlen Verbraucher über Jahre hohe Stromkosten. Dabei ist das Sparpotenzial groß.

Seit März 2021 gibt es neue Energieeffizienzlabel für Elektrogeräte. Sie sollen Verbrauchern besser darüber informieren, welche Produkte Energie sparen. (Foto: KEYSTONE) A bis G: Das neue Energielabel der EU

Düsseldorf Elektronische Geräte mit dem Energielabel A+++ sind oftmals nicht sonderlich energiesparend. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Bis März 2021 war A+++ die beste Kategorie, die Geschirrspüler, Waschmaschinen oder Kühlschränke erreichen konnten. Seit März 2021 reichen die Effizienzklassen von A bis G – mit A als bester Note und G als schlechtester Note. Viele Geräte tragen aber noch die alten Schilder – und erwecken mit dem Label A+++ einen falschen Eindruck.

Altgeräte der Klasse A+++ würden in der Neuskalierung bei den Energieverbrauchskosten nur noch im Mittelfeld liegen, also die Note E erhalten, heißt es in der Untersuchung. Die Autorin der Studie schreibt: „Ältere Geräte in niedrigeren Energieklassen als A+++ haben großes Potenzial, eine finanzielle Belastung darzustellen.“

Neues Energielabel: Ältere Elektrogeräte mit Klasse A+++ haben oft hohen Stromverbrauch