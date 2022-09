Octopus Energy Brisante Lage am britischen Energiemarkt: „Jeder versucht, so viel Gas wie möglich zu bekommen“

London Von einem Energienotstand in Großbritannien wollte der damalige Energieminister Greg Hands Ende März nichts wissen. Man fördere anders als Deutschland selbst die Hälfte seines Gases, „aus Russland erhalten wir normalerweise nur zwei bis drei Prozent“, gab sich der konservative Politiker zuversichtlich.

Rund ein halbes Jahr später ist die Lage im Vereinigten Königreich jedoch brisanter als bei vielen europäischen Nachbarn. Ab Oktober werden die Energiekosten für Verbraucher um rund 80 Prozent steigen, da die Regulierungsbehörde den Preisdeckel anhebt.

„Jeder versucht im Moment, so viel Gas wie möglich zu bekommen, und das treibt die Preise für alle in die Höhe“, erklärt Greg Jackson, Chef des britischen Energiehändlers Octopus Energy, im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Viele Briten trifft das besonders hart, da die große Mehrheit mit veralteten Gasboilern heizt und die Häuser schlecht isoliert sind. Gasspeicher wie in Deutschland gibt es hingegen kaum. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass es zwei oder drei Jahre dauern kann, um das Gas aus Russland zu ersetzen, erneuerbare Energien auf den Markt zu bringen und die Energieeffizienz zu verbessern“, sagt Jackson. Erst dann könnten die Preise dauerhaft zurückgehen.

Das Unternehmen ist mit mehr als drei Millionen Kunden der fünftgrößte Energieanbieter in Großbritannien und meldete für das im April abgelaufene Geschäftsjahr einen Umsatz von gut zwei Milliarden Pfund, etwa 2,3 Milliarden Euro, bei einem operativen Verlust von etwa 32 Millionen Pfund.

Octopus, das mit seiner Technologieplattform Kraken auch Dienstleistungen für intelligentes Energiemanagement anbietet, ist inzwischen in acht Ländern aktiv, darunter auch in Deutschland.

In Großbritannien drängt Jackson seit Monaten darauf, dass der britische Staat im Gas- und Strommarkt interveniert. „Aber nicht um den Energieunternehmen zu helfen, sondern um die Verbraucher und Firmenkunden zu schützen“, betont der 50-Jährige.

Der Octopus-Chef begrüßt deshalb auch die Hilfsmaßnahmen der neuen Regierung. Premierministerin Liz Truss will zum 1. Oktober die Gaspreise auf dem aktuellen Niveau für zwei Jahre einfrieren. Unternehmen sollen zunächst für sechs Monate unterstützt werden. Die Kosten von rund 150 Milliarden Pfund will der Staat übernehmen und durch neue Kredite finanzieren.

Octopus-Chef spricht sich für Steuer auf Übergewinne aus

„Ohne diese Staatshilfe hätten viele Familien die stark steigenden Energiekosten nicht mehr schultern können“, sagt Jackson. Die Regierung habe sich jetzt „Zeit gekauft“, um die Krise nachhaltig zu bekämpfen. Wichtig sei es, die Entwicklung der Strompreise von den Gaspreisen zu lösen. „Der Gaspreis darf nicht länger die Kosten für Elektrizität bestimmen“, fordert Jackson.

Geldhahn auf 150 Milliarden Pfund kalkuliert der britische Staat für den Gaspreis-Deckel.

Dass die Regierung in London jetzt mit den Produzenten von erneuerbaren Energien und Atomkraft verhandeln will, damit sie einen Teil ihrer Übergewinne abgeben, findet er richtig. „Für jedes Energieunternehmen ist es sehr schwer, in dieser Krise, in der Haushalte, Unternehmen und die öffentliche Hand extrem belastet werden, sogenannte Übergewinne zu rechtfertigen.“

Mit Sorge betrachtet er mögliche Liquiditätsengpässe auf dem Energiemarkt. Die „Financial Times“ hatte kürzlich berichtet, dass der britische Gasversorger Centrica seine Liquiditätspolster mithilfe von Banken massiv erhöht hat. „Ich denke, die Regierungen müssen sehr genau darauf achten, dass wir einen stabilen, liquiden Markt erhalten“, betont Jackson.

Auch im Londoner Regierungsviertel hat man die Risiken erkannt: Finanzministerium und Bank of England wollen kurzfristige Finanzhilfen für Energiegroßhändler bereitstellen, die in Engpässe geraten.

In der Verantwortung sieht Jackson jedoch vor allem die Unternehmen, die ihre Preisrisiken durch entsprechende Gegengeschäfte absichern müssten. Das hätten jene fast 30 Energiefirmen versäumt, die im vergangenen Jahr in Großbritannien pleitegegangen seien. Octopus habe zwar keinerlei Liquiditätsprobleme, aber für alle Energiehändler sei das im Moment „kein profitables Umfeld“, sagte Jackson.

Der heute 50-Jährige programmierte früher Videospiele und gründete dann als Tech-Pionier mit Hilfe von Finanzinvestoren 2015 den Energieanbieter. (Foto: Octopus Energy) Octopus-Chef Greg Jackson

Auf dem deutschen Markt verfolgt Jackson insbesondere die neu aufgeflammte Debatte über die Kernenergie: „Für mich persönlich war es immer klar, dass es besser ist, wenn bestehende Kernkraftwerke keinen Kohlenstoff erzeugen, als wenn wir etwa mit Kohlekraftwerken Strom produzieren.“ Aber das Wichtigste sei jetzt, dass so schnell wie möglich mehr erneuerbare Energien eingesetzt würden.

Überhaupt hält der Energiemanager nichts davon, in der aktuellen Lage neue Tabus zu errichten. So könne er für eine Übergangszeit auch neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee akzeptieren, ebenso wie das umstrittene Fracking von Schiefergas, das die britische Regierung nach dem Verbot von 2019 wieder erlauben will. Voraussetzung sei aber, dass die Anwohner zustimmen.

Preiskürzungen um bis zu 50 Prozent, wenn Kunden nahe eines Windparks wohnen

Ähnlich pragmatisch ist er beim Thema Windparks: „80 bis 90 Prozent der Briten sind bereit, im Umkreis von zehn Kilometern eine Windturbine zu akzeptieren, wenn sie dafür günstigere Energie bekommen“, sagt der Octopus-Chef. Das Unternehmen hat dazu einen Fanclub gegründet, der seinen Mitgliedern Preiskürzungen um bis zu 50 Prozent verspricht, wenn sie in der Nähe eines Windparks wohnen.

Jackson warnt jedoch davor, die Weichen in die falsche Richtung zu stellen: „Was wir nicht tun sollten, ist, langfristige Investitionen zu tätigen, um ein kurzfristiges Problem zu lösen.“ Mit anderen Worten: die Energieversorgung dürfe nicht an eine Menge neuer Kapazitäten für fossile Brennstoffe gebunden werden. Die Zukunft gehöre dem Ausbau der erneuerbaren Energien, um „ein billigeres, saubereres und widerstandsfähigeres Energiesystem zu schaffen“.

