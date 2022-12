Deutschland könnte seine Gas- und Ölförderung deutlich erhöhen – doch Behörden stellen sich quer. Wie sehr würde sich eine Ausweitung der Förderung lohnen?

Wintershall Dea ist der einzige nennenswerte deutsche Konzern, der Öl und Gas fördert. (Foto: Wintershall/Achim Multhaupt, Imago [M]) Nordsee-Ölbohrinsel „Mittelplate“

Düsseldorf Wer Deutschlands einzige Ölbohrinsel besuchen will, muss sich an strengste Auflagen halten. Nicht nur ein aktueller Covid-Test und eine FFP2-Maske sind hier noch immer Pflicht. Jeder Besucher muss ein knapp 20-minütiges Sicherheitsvideo anschauen, bevor man in Cuxhaven an Bord der Fähre darf, die zur Insel namens „Mittelplate“ übersetzt. Außerdem vorgeschrieben: ein mehrstündiges Überlebenstraining, um bei einem Unfall weniger schnell zu ertrinken. Auch, wenn die Insel im Wattenmeer und somit häufig im Trockenen liegt.

Die Betreiberfirma Wintershall Dea ist stolz darauf, wie sicher und sauber ihre Ölförderung auf „Mittelplate“ ist. Unfälle gebe es kaum, Leckagen nie, heißt es von den Mitarbeitern auf der Plattform. Und doch könnte „Mittelplate“ kaum umstrittener sein.

