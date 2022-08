Ölmarkt Saudi Aramco erzielt Quartalsgewinn von 47 Milliarden Euro

Steigende Energiepreise bescheren dem saudi-arabischen Ölkonzern einen Gewinnschub. Doch für Saudi Aramco könnte das Quartal einen Höhepunkt markieren.

Das Öl- und Gasunternehmen Saudi Aramco steigerte ihren Netto-Gewinn um 90 Prozent. (Foto: AP) Gasanlage von Saudi-Aramco in Hawiyah

Dubai Die weltweit anziehenden Energiepreise lassen den Gewinn des saudiarabischen Ölkonzerns Aramco kräftig sprudeln. Das staatlich kontrollierte Unternehmen wies am Sonntag für das zweite Quartal einen Anstieg des Nettoergebnisses von 90 Prozent auf 181,64 Milliarden Riyal (rund 47,2 Milliarden Euro oder 48,4 Milliarden Dollar) aus und übertraf damit die Analysten-Erwartungen.

Dafür sorgten neben den gestiegenen Ölpreisen auch höhere Verkaufsmengen und Raffineriemargen. Der Konzern gehe davon aus, dass die Ölnachfrage das gesamte Jahrzehnt weiter steigen werde trotz der kurzfristig trüberen Aussichten für die Weltkonjunktur, sagte Aramco-Chef Amin Nasser.

Aramco profitiert wie die Konkurrenz davon, dass die Erdöl- und Erdgaspreise in diesem Jahr Mehrjahreshöchststände erreichten, nachdem die westlichen Sanktionen gegen den wichtigen Exporteur Russland den ohnehin schon angespannten Energie-Weltmarkt weiter unter Druck gesetzt hatten. Die Margen bei der Herstellung von Kraftstoffen stiegen auf der ganzen Welt extrem an und trieben auch die Gewinne von westlichen Ölriesen wie Exxon Mobil, Shell, Total und Chevron in die Höhe.

Für Aramco könnte das Quartal aber einen Höhepunkt markieren. Während Rohöl der Sorte Brent zwischen April und Juni im Durchschnitt 112 Dollar pro Barrel erreichte, ist es seither aufgrund der Konjunkturabschwächung in den USA und Europa sowie der chinesischen Covid-Sperren auf unter 95 Dollar gefallen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dennoch steigert Saudi-Arabien zusammen mit anderen Mitgliedern der OPEC plus, dem Erzeugerkartell, das es zusammen mit Russland anführt, seine Fördermenge. Im zweiten Quartal förderte das Königreich 10,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Im Juli erhöhte es diese Zahl auf fast elf Millionen und steht unter dem Druck der USA und anderer wichtiger Importeure, die Fördermenge noch weiter zu erhöhen, obwohl einige Analysten bezweifeln, dass das Land über große Kapazitätsreserven verfügt.

Aramco erklärte, dass das Unternehmen „weiterhin an der Erhöhung der maximalen nachhaltigen Rohölkapazität von 12 Millionen Barrel pro Tag auf 13 Millionen bis 2027 arbeitet“. Das Unternehmen ging 2019 in Riad an die Börse, befindet sich aber immer noch zu 98 Prozent in Staatsbesitz. Seine Aktien haben in diesem Jahr um 25 Prozent zugelegt, was ihm eine Marktbewertung von 2,4 Billionen Dollar beschert.

Mehr: Putin und saudischer Kronprinz bin Salman wollen weiter kooperieren