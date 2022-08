Der mögliche Finanzbedarf des Versorgers steigt weiter. Rätsel geben die Geschäfte auf, die zu der Schieflage geführt haben. Politisch brisant ist der Vorwurf der Spekulation.

Der staatliche Versorger braucht milliardenschwere Hilfen. (Foto: Reuters) Wien Energie

Wien Der Schock über das Milliardenloch beim staatlichen Versorgungsunternehmen Wien Energie sitzt in Österreich tief. Am Montag war noch von einem Finanzierungsbedarf von sechs Milliarden Euro die Rede gewesen, um die Versorgung zu garantieren. Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) sprach am Dienstag bereits von bis zu zehn Milliarden Euro, die man für eine Absicherung der eingegangenen Geschäfte an der Strombörse brauche.

Der Großteil dieses Geldes soll vom Bund kommen, idealerweise in Form eines Schutzschildes für alle Energieversorger. Rückendeckung erhält Hanke vom Branchenverband, der auf Vorbilder in Deutschland und der Schweiz verweist.

