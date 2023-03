 Photovoltaik: Warum die Dachsanierung vor der Solaranlage wichtig ist

Wer eine Solaranlage installieren will, sollte sich vorher um die energetische Sanierung seines Daches kümmern. Das spart Kosten und späteren Aufwand.

Matten aus Holzwolle sind eine Möglichkeit, das Dach zwischen den Sparren zu dämmen. (Foto: Imago/Westend61) Dachdämmung

Düsseldorf Geht es nach dem Energieausschuss des EU-Parlaments, dann müssen Eigentümer ab 2032 eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) installieren, wenn sie ihr Wohngebäude umfassend instand setzen. Spätestens dann kommt die Solarpflicht auch in Deutschland. In Baden-Württemberg und Berlin gibt es sie bereits seit Anfang des Jahres, in Hamburg ab 2025.

„Momentan ist PV weit mehr im Fokus als Dämmung – wegen des wachsenden Interesses an E-Mobilität und wegen der Diskussion über Solarpflicht“, beobachtet Philip Witte, Referent Technik und Kommunikation im Zentralverband Deutsches Dachdeckerhandwerk (ZVDH). „Das triggert in vielen Fällen auch energetische Sanierungen.“

