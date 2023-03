Der Energiekonzern hatte die Preise für die vergangenen beiden Jahre kräftig angehoben. Nach zahlreichen Beschwerden planen Verbraucherschützer nun rechtliche Schritte.

Eon-Kunden kritisieren Preiserhöhungen. (Foto: dpa) Fernwärme

Düsseldorf Die Verbraucherzentrale hält die Preiserhöhungen des Essener Energieversorgers Eon für rechtswidrig. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) plant deswegen, mit einer Musterfeststellungsklage gegen das Unternehmen vorzugehen, wie das Handelsblatt erfuhr.

VZBV-Chefin Ramona Pop kritisierte, Verbraucherinnen und Verbraucher dürften nicht zu Unrecht abkassiert werden, „erst recht nicht in dieser sowieso schon belastenden Preiskrise“. Bei der Fernwärme herrsche keinerlei Wettbewerb. Weil man in diesem Fall am rechtmäßigen Vorgehen zweifele, prüfe man nun den Klageweg.

Seit Monaten hat Eon es mit aufgebrachten Fernwärmekunden in ganz Deutschland zu tun. Die bekamen teilweise schon im November Nachzahlungsforderungen von mehreren tausend Euro für das Jahr 2021. Auch für das Jahr 2022 sollen die Kosten noch einmal massiv steigen. Ein Durchschnittshaushalt in Hamburg könnte dann bis zu 3000 Euro mehr bezahlen als geplant.

