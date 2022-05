Primastrom, Voxenergie und Co. Zu kurzfristige Preiserhöhungen? Bundesnetzagentur leitet Verfahren gegen Billigstromanbieter ein

Während Verbraucher unter hohen Strompreisen ächzen, versuchen manche Anbieter offenbar, auf Kosten ihrer Kunden Geschäfte zu machen. Jetzt schreitet die Bundesnetzagentur ein.

Aktuell liegen die Kosten an der Spotmarktbörse für Strom (EEX) bei circa 170 Euro die MWh. (Foto: IMAGO/imagebroker) Symbolbild Strom

Düsseldorf Zehntausende Kunden bekamen Ende 2021 ein Schreiben ihres Stromanbieters. Dort wurden sie darüber informiert, dass ihre Preise deutlich steigen werden – und zwar in drei Tagen. Weil sie ihre Kunden nicht rechtzeitig gewarnt haben, hat die Bundesnetzagentur jetzt Aufsichtsverfahren gegen die beiden Stromdiscounter Voxenergie und Primastrom eingeleitet.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, sagte dazu am Dienstag: „Wir prüfen, ob die Unternehmen Preiserhöhungen vorgenommen haben, ohne die gesetzlich vorgesehenen Ankündigungsfristen einzuhalten.“ Auch in Phasen einer angespannten Marktsituation müssten sich die Verbraucher darauf verlassen können, dass sie rechtzeitig über Vertragsänderungen informiert werden.

Weil sich immer mehr Kunden beschwerten, hat die Behörde nun eine offizielle Untersuchung gestartet. Am 28. Dezember 2021 hatten die beiden Billigstromanbieter einen Brief an ihre Kunden verschickt und angekündigt, die Strompreise zu erhöhen. Die neuen Preise sollten bereits ab dem 1. Januar 2022 gelten.