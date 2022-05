Quartalszahlen BP macht nach Russland-Rückzug mehr als 20 Milliarden Euro Verlust

Der Ölkonzern BP muss sein lukratives Russlandgeschäft abschreiben und legt darum einen Milliardenverlust vor. Der Kurs der Aktie steigt trotzdem.

Das Unternehmen aus London war der erste große Konzern, der sich aus Russland zurückgezogen hat. (Foto: REUTERS) BP

Düsseldorf Die hohen Ölpreise hätten dem britischen Ölkonzern BP eigentlich ein gutes Ergebnis im ersten Quartal beschert. Sogar deutlich besser als von Analysten erwartet: Bereinigt um Sondereffekte verdiente BP 6,25 Milliarden US-Dollar (5,95 Milliarden Euro). Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Weil der Londoner Konzern jedoch bereits Ende Februar seine Beteiligung an dem russischen Ölkonzern Rosneft und den Rückzug aus dem Geschäft in Russland abschreiben musste, steht unter dem Strich ein Minus von 20,4 Milliarden Dollar. Im Vorjahr konnte BP noch einen Gewinn von 4,7 Milliarden vorlegen.

„Unsere Entscheidung im Februar, aus Rosneft auszusteigen, führte zu den erheblichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Sie hat jedoch weder unsere Strategie noch unseren finanziellen Rahmen oder unsere Erwartungen für Ausschüttungen an unsere Aktionäre verändert“, sagte BP-CEO Bernhard Looney in einem Statement am Dienstag.