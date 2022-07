Quartalszahlen Wintershall will in Deutschland mehr Gas und Öl fördern – Konzern profitiert von hohen Energiepreisen

Düsseldorf Der Chef des Kasseler Öl- und Gaskonzerns Wintershall Dea will mehr Öl und Gas in Deutschland fördern. „Wir müssen die Trümpfe, die wir seit langer Zeit halten, weise und verantwortungsvoll ausspielen, in dem wir so viel Gas und Öl wie möglich in Deutschland produzieren“, sagte Mario Mehren am Dienstag bei der Vorlage der Konzernergebnisse für das zweite Geschäftsquartal.

Einigen Menschen falle es schwer, ihre Komfortzone zu verlassen und die Konsequenzen der aktuellen Krise zu akzeptieren. Aber: „Wenn wir unsere Abhängigkeit von Importen reduzieren wollen, ist Produktion in der EU ein Muss.“ Wintershall analysiere deshalb alle Möglichkeiten, um aus seinen deutschen Feldern so schnell wie möglich mehr Gas und Öl zu produzieren.

Wintershall ist Deutschlands größter Öl- und Gasproduzent. Das Unternehmen fördert in Deutschland Öl in Mittelplate in Schleswig-Holstein und Emlichheim in Niedersachsen, außerdem Gas in Völkersen nahe Bremen. In Völkersen fördert Wintershall circa elf Prozent der gesamten deutschen Gasproduktion. Im Vergleich zum weltweiten Gasportfolio des Konzerns ist das Feld allerdings sehr klein.

Wintershall hat zuletzt stark von den hohen Öl- und Gaspreisen weltweit profitiert und steigerte das operative Ergebnis zum Vorjahr um 187 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, wie das Kasseler Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Nettogewinn stieg auf 608 Millionen Euro, im zweiten Quartal 2021 waren es noch 168 Millionen Euro.

Die guten Zahlen hat Wintershall nach einem Milliardenverlust im ersten Quartal bitter nötig. Das Unternehmen musste 1,5 Milliarden Euro Wertminderungen verbuchen, zum einen wegen der finanziellen Beteiligung an der Gaspipeline Nord Stream 2, die nicht in Betrieb gehen darf, zum anderen wegen Unternehmensbeteiligungen in Russland. Zählt man die ersten beiden Quartale zusammen, liegt der Verlust für das erste Halbjahr nach Aussagen des Finanzchef Paul Smith bei 335 Millionen Euro.

„Nord Stream 1 voll operationsfähig“

Das Thema Russland ist für Wintershall zudem noch nicht abgeschlossen. Bis heute fördert das Unternehmen gemeinsam mit dem russischen Energiekonzern Gazprom in Sibirien Gas. Daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern.

Wenn wir unsere Abhängigkeit von Importen reduzieren wollen, ist Produktion in der EU ein Muss. Wintershall-Chef Mario Mehren

Wintershall-Chef Mehren argumentiert, man könnte nicht einfach die Bohrstätten in Russland aufgeben, Mitarbeiter im Stich lassen und die Plattformen den Russen hinterlassen. Außerdem wolle man nicht durch einen Gasförderstopp in Russland „gewissen Leuten neue Entschuldigungen liefern, Gaslieferungen weiter zu reduzieren.“ Mehren spielt damit auf vorgeschobene Begründungen Russlands an, weniger Gas nach Europa zu senden.

Wintershall leidet derzeit also doppelt – sowohl unter den gescheiterten, als auch unter den bestehenden Geschäften mit Russland.

Das Geschäft von Wintershall beruht zu 95 Prozent auf Öl- und Gasförderung, fast die Hälfte der Produktion entfiel im Geschäftsjahr 2021 auf Russland. Die russische Förderung trug im Gesamtjahr 2021 etwa 20 Prozent zu Wintershalls Betriebsergebnis bei.

Mit Russland verbunden ist Wintershall darüber hinaus auch buchstäblich über die Gaspipeline Nord Stream 1, an der das Unternehmen mit 15,5 Prozent beteiligt ist. Durch diese Pipeline lieferte Russland zuletzt die Hauptmengen an Gas nach Deutschland. Allerdings hat Russland am Montag die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 auf nur noch 20 Prozent der maximal möglichen Menge gesenkt.

In Norwegen will der Wintershall-Chef neue Gasfelder früher in Betrieb nehmen als geplant. (Foto: Wintershall) Mario Mehren

Zu der starken Reduktion der russischen Gaslieferungen nach Deutschland sagte Wintershall-Chef Mehren, Nord Stream 1 sei voll operationsfähig und technisch in der Lage, die maximale Kapazität zu transportieren. Russland argumentiert immer wieder, aufgrund kaputter Turbinen nicht die versprochenen Mengen liefern zu können – nach Meinung vieler Experten ein vorgeschobener Grund für Lieferreduktionen.

Zusätzliches Gas aus Norwegen

Die Russland-Aktivitäten von Wintershall stehen immer wieder im Fokus, sie beeinflussen den Marktwert des Unternehmens. Im aktuellen Umfeld aus Ukrainekrieg und Energiepreiskrise ein Problem für die Besitzer von Wintershall, die das Unternehmen schon seit Längerem an die Börse bringen wollen.

Wintershall gehört derzeit zu 72,7 Prozent dem Dax-Konzern BASF und zu 27,3 Prozent der Investmentgruppe Letter One, hinter der der russische Oligarch Michail Fridman steht.

Bei einem Börsengang stünde die Frage im Raum, wie viel das Russlandgeschäft von Wintershall am Markt noch wert ist, ob es überhaupt noch etwas wert ist. Zöge sich Wintershall daraus zurück, würden die Förderanlagen womöglich vollständig an Russland fallen.

Nur noch 26 Prozent seines Erdgasbedarfs deckt Deutschland aus Russland. Vor Beginn des Ukrainekriegs waren es 55 Prozent.

Hilfreich sind für Wintershall die hohen Einnahmen, die das Unternehmen weltweit mit der Gasförderung erzielt. Entsprechend hoch ist der Anreiz, die Förderung auszubauen, zumal die Nachfrage nach außerhalb von Russland gefördertem Gas so hoch ist wie nie. Erst am Montag hat Russland die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 auf nur noch 20 Prozent der maximal möglichen Menge gesenkt.

Im zweiten Quartal erhöhte Wintershall die Produktion um zwei Prozent auf 623.000 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag. Im Vergleich zum ersten Quartal ging sie um sieben Prozent zurück. Das Gesamtjahresziel erhöhte der Konzern gleichwohl auf 620.000 bis 640.000 von 610.000 bis 630.000 BOE pro Tag.

In Norwegen will Wintershall neue Gasfelder früher in Betrieb nehmen als geplant. Mit Njord und Dvalin sollen zwei Großprojekte voraussichtlich im vierten Quartal die Produktion aufnehmen, für das sogenannte Nova-Projekt hat Wintershall eine Genehmigung für die Inbetriebnahme erhalten, ein Produktionsstart wird noch diesen Sommer erwartet.

Ein langfristiges Geschäftsmodell scheint das indes nicht zu sein, immerhin soll Gas eigentlich nur als Brückentechnologie auf dem Weg in eine klimafreundliche Energieversorgung dienen. Wintershall arbeitet bereits an ersten Projekten mit neuen Technologien. In Wilhelmshaven investiert das Unternehmen gemeinsam mit Projektpartnern mehr als eine Milliarde Euro in eine Wasserstoff-Produktionsanlage. Das Projekt mit dem Namen BlueHyNow soll insgesamt 5,6 Terawattstunden (TWh) Energie pro Jahr erzeugen. Das entspricht etwa dem dreifachen Energieverbrauch des Wolfsburger Volkswagenwerks im Jahr 2019.

Bis derartige Technologien einen wesentlichen Teil der Geschäfte von Wintershall ausmachen, dürfte es aber noch lange dauern. Das bereits angestoßene Projekt in Wilhelmshaven soll erst 2028 Wasserstoff liefern. Bis 2040 will Wintershall 20 bis 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

