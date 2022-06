Quoten So will das Start-up Greenair Treibhausgas-Prämien schneller an Elektroauto-Besitzer auszahlen

Düsseldorf Das Thema Treibhausgasquote sorgt für Begehrlichkeiten. Seit Jahresbeginn kann sich jeder Besitzer eines Elektroautos jährlich eine Prämie auszahlen lassen. Wer elektrisch fährt, spart Emissionen ein und kann diese Einsparung – die sogenannte Treibhausgasquote oder THG-Quote – für um die 300 Euro an Mineralölkonzerne verkaufen, die im Gegenzug für den CO2-Ausstoß ihrer Kraftstoffe zahlen müssen.

Das Konzept begeistert allerdings nicht nur E-Auto-Fahrer. Auch eine Vielzahl an Start-ups profitiert davon. Sie kaufen Autofahrern ihre Treibhausgasquoten ab und verkaufen diese gebündelt an Mineralölkonzerne weiter. Dabei behalten sie einen Anteil des Erlöses als Provision ein.

Es könnte alles ganz einfach sein: Die Ölindustrie zahlt, Verbraucher und Start-ups profitieren. Wäre da nicht die deutsche Bürokratie. Das Umweltbundesamt prüft die Anträge aller E-Auto-Fahrer: Sind die Fahrzeugscheine echt, und versucht jemand, die Prämie doppelt abzugreifen? Der Prozess dauert Wochen. In der Regel erhalten die Autobesitzer erst danach ihre Zahlung.

Dieses Problem macht sich das Start-up Greenair zunutze. Anders als viele Konkurrenten verspricht es, die THG-Prämie binnen 24 Stunden auszuzahlen, nachdem sich ein Autobesitzer registriert hat. Die Prüfung der Daten durch das Umweltbundesamt erfolgt später. Ein Vorgehen, mit dem Greenair jetzt den Markt erobern will.

Die Chancen für Greenair stehen anscheinend gut: Bereits heute hat das Start-up, das mit wirkaufendeinzertifikat.de, klima-quote.de und 2Ocean.de gleich drei THG-Portale betreibt, nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 20 Prozent. Jetzt investieren mehrere große Geldgeber eine einstellige Millionensumme in das Jungunternehmen, wie das Handelsblatt erfuhr.

Frisches Kapital für Tausende THG-Prämien pro Monat

Die Finanzierungsrunde verschafft Greenair und seinen rund 30 Mitarbeitern mehrere Vorteile im umkämpften THG-Quoten-Markt. Zum einen bringt sie dem Start-up das nötige Kapital für dessen Konzept. Gründer Marcel Preuss erläutert: „Wir gehen für Halterinnen und Halter von E-Fahrzeugen in Vorkasse.“

Bis jetzt hatten Preuss und seine Mitgründer Vincent Werner, Sebastian Thelen und Philipp Heymann nach Preuss’ Aussage genügend eigenes Geld, um jeden Monat die THG-Prämien an mehrere Tausend neu registrierte Autobesitzer auszuzahlen. „Jetzt aber sind wir so stark gewachsen, dass unsere eigene Liquidität nicht mehr ausreicht, deshalb steigen Investoren bei uns ein“, sagt Preuss.

Der Gründer des Start-ups Greenair sagt: „Jetzt sind wir so stark gewachsen, dass unsere eigene Liquidität nicht mehr ausreicht, deshalb steigen Investoren bei uns ein.“ Marcel Preuss

Neben Kapital verspricht sich der frühere Unternehmensberater und Gründer zweier Onlineshops allerdings auch wertvolles Wissen und Kontakte von den Geldgebern. Besonders prominent ist der Investor Jan Kemper, Finanzchef bei der Smartphone-Bank N26. Preuss sagt: „Ich habe vor Freude die Hände nach oben gerissen, nachdem ich das erste Gespräch mit ihm hatte.“

Neben Kemper investiert Marc Kloepfel, Geschäftsführer der Einkaufsberatung Kloepfel Group. Er ist jetzt Beiratsmitglied bei Greenair und soll das Start-up zum professionellen Handel mit den THG-Quoten beraten. „Bislang ist dieser Bereich bei uns komplett unterbesetzt“, sagt Preuss.

Dritter Investor ist Christoph Chomik, ehemaliger Geschäftsführer des Onlinefahrzeugverkäufers Autohaus24. Er soll Greenair helfen, künftig etwa mit Autokonzernen zusammenzuarbeiten. Autokäufer könnten dann beispielsweise ihre THG-Prämie direkt mit der Leasingrate für ihr Auto verrechnen, so der Plan.

„Anbieterdschungel voller Stolperfallen“

Die Geldgeber geben sich ihrerseits überzeugt, dass Greenair Potenzial hat. Jan Kemper von N26 sagte dem Handelsblatt auf Anfrage, Greenair sei ein „sehr spannendes Unternehmen mit erfahrenen Gründern“. Außerdem besetze das Start-up ein wichtiges Thema, und es gebe einen großen Markt.

Marc Kloepfel von der gleichnamigen Einkaufsberatung sagte: „Wir werden uns aktiv operativ einbringen und die Einkaufsprozesse bei Greenair verbessern.“ Ihn reizt vor allem, dass Greenair die THG-Quoten-Bündel immer zum optimalen Zeitpunkt an Ölkonzerne verkaufen will – also dann, wenn sie am meisten Geld einbringen.

Konkurrierende THG-Start-ups kritisieren hingegen scharf, dass Greenair die Prämien zuerst auszahlt und sich erst danach das Geld von den Großkonzernen zurückholt. Das Unternehmen GT Emission Solutions, das die THG-Plattformen greentrax.de und fairnergy.org betreibt, teilt mit: „Würden alle Anbieter in Vorleistung gehen, so wäre es einfach, sich bei mehreren Services anzumelden und die Quote mehrmals einzunehmen.“

Vor Autobesitzern, die gefälschte Dokumente einreichen oder die THG-Prämie mehrfach abgreifen wollen, warnt auch Marc Schubert, Geschäftsführer der Ecoturn GmbH, die hinter der THG-Plattform elektrovorteil.de steht. „Das System ist an dieser Stelle ganz klar anfällig für Betrugsmaschen auf allen Seiten“, sagt er. „Verluste daraus wird ein Unternehmer sicherlich nicht selbst tragen, sondern natürlich an anderer Stelle wieder hereinholen müssen.“

Die vielen Anbieter auf dem THG-Quoten-Markt sind aus Schuberts Sicht ein Problem. „In den Werbeslogans folgt ein Superlativ dem nächsten“, sagt er. „Wer da nicht gerade ein halbes Dutzend gut recherchierter Fachartikel studiert hat, läuft als Kunde blind in einen Anbieterdschungel voller Stolperfallen.“

Ecoturn-Geschäftsführer Schubert: Vier Wochen Prüfzeit „absolut utopisch“

Greenair verteidigt das eigene Geschäftsmodell. Es sei noch nie vorgekommen, dass sich nach abgeschlossener Prüfung durch das Umweltbundesamt herausgestellt habe, dass ein Antragsteller nicht berechtigt war, die THG-Quote zu erhalten. Außerdem habe Greenair bereits in den ersten vier Monaten seit seiner Gründung im Januar 2022 einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich gemacht und sei schon zwei Monate nach seiner Gründung profitabel gewesen.

Investor Kemper sagt in Bezug auf die Hinterher-Zahlungen anderer Unternehmen: „Die Frage ist natürlich, ob dies an dem potenziellen Risiko liegt oder an der Finanzkraft des Wettbewerbs.“ Sollte es vermehrt zu Unstimmigkeiten kommen, so sei dies sehr zeitnah transparent und direkt adressierbar.

In einem Punkt sind sich die THG-Branchenmitglieder indes einig: Die Prüfung durch das Umweltbundesamt dauere viel zu lange. Preuss von Greenair kritisiert, häufig vergingen zwölf bis 18 Wochen, bis eine Registrierung geprüft sei. Angedacht war maximal ein Monat.

Ecoturn-Geschäftsführer Schubert sagt, auch dem Umweltbundesamt dürfte mittlerweile bewusst sein, dass „vier Wochen absolut utopisch sind“. Bisher tue sich auf Behördenseite wenig, die Vorgänge für alle Beteiligten sicherer, schneller und durchschaubarer zu gestalten.

