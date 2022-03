Rohstoff-Märkte Rekordpreise für Strom und Brennstoffe: Das sind die Profiteure der Energiepreisrally

Lausanne, Düsseldorf Die Energiepreisrally bringt nicht nur Verlierer hervor. Wo die einen angesichts von Rekordpreisen auf Gas, Öl und Kohle mehr bezahlen, nehmen die anderen mehr ein. Ölmultis, Rohstoffhändler, Wind- und Solarkonzerne streichen üppige Gewinne ein. „Kriegsgewinne“ nannte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) diese Profite gerade.

Dabei ächzen Haushalte und Industrie seit Monaten unter den hohen Preisen für Öl, Gas und Strom. Schon im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres vervielfachten sich die Preise. Seit Beginn des Ukrainekriegs wurden die Energieträger noch teurer.

Ein Barrel Brent-Öl kostet aktuell 115 Dollar – 80 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Gaspreis ist im Großhandel zeitweise über 300 Euro gestiegen und ist mit 93 Euro noch immer vier mal so hoch wie im März 2021. Und der Strompreis kletterte am Spotmarkt der EEX von gut 50 Euro die Megawattstunde zwischenzeitlich auf 431 Euro und notiert aktuell bei 130 Euro.

Unternehmen mussten teils wegen hoher Kosten ihre Produktion drosseln. Versorger wie Stadtwerke kommen kaum noch an bezahlbare Energie. Energieintensive Unternehmen warnen, bald nicht mehr wirtschaften zu können.

Wohin aber fließen die hohen Summen, die die betroffenen Unternehmen zahlen? Drei Gruppen profitieren kräftig von den teuren Preisen.

Energiekonzerne: Höchste Gewinne seit sieben Jahren

Klare Profiteure der hohen Energiepreise sind Unternehmen, die sich Öl oder Gas weiterhin günstig beschaffen und die Rohstoffe teuer verkaufen können. Am vergangenen Sonntag legte etwa der saudische Ölkonzern Saudi Aramco Zahlen vor: Er hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. 110 Milliarden US-Dollar verdiente er 2021 dank der hohen Ölpreise.

Auch bei den westlichen Ölkonzernen lief es gut: Die fünf Branchengrößen Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP und Total Energies verbuchten 2021 Nettoergebnisse von zusammen rund 88 Milliarden Dollar – die höchsten Gewinne seit sieben Jahren. Auch derzeit dürften die Unternehmen angesichts der extrem hohen Spritpreise einen guten Gewinn erwirtschaften, wie Brancheninsider bestätigen.

Zwar haben auch die großen Ölkonzerne gestiegene Kosten durch den Verzicht auf russisches Rohöl und Diesel aus Moskau. Doch während die Ölpreise zuletzt wieder gefallen sind, sinken die Preise für Benzin und Diesel nur mäßig. Wirtschaftsminister Habeck hat nun das Bundeskartellamt gebeten, die Situation zu prüfen.

Zugleich haben die Ölkonzerne mit Blick auf Russland nun aber auch hohe Abschreibungen zu kompensieren. Allein BP rechnet mit Blick auf das Ende seiner Geschäftspartnerschaft mit dem russischen Ölkonzern Rosneft mit Abschreibungen von bis zu 25 Milliarden Dollar.

Russische Energiekonzerne erleben ähnliche Effekte. Der Gasriese Gazprom hat noch keine Jahresergebnisse vorgelegt, allerdings verdiente das Staatsunternehmen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 582 Milliarden Rubel (5,5 Milliarden Dollar). Laut Gazprom ist das das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte und übertrifft sogar die bisherigen Jahresergebnisse. Das russische Ölunternehmen Rosneft hat im vergangenen Jahr umgerechnet 8,4 Milliarden Dollar verdient. Im Vergleich zu den 1,4 Milliarden Dollar in 2020 hat sich der Nettogewinn also versechsfacht.

Allerdings hat die russische Regierung mit ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht nur die Energiepreise weiter in die Höhe getrieben, sondern den russischen Unternehmen auch tiefgreifende Probleme beschert. Zum einen hat der Rubel gegenüber dem Euro binnen eines Monats mehr als ein Viertel seines Werts verloren. Zudem haben die USA die Einfuhr russischen Öls gestoppt, große Ölkonzerne wie Shell und BP haben ihr Russlandgeschäft eingestellt.

Ähnlich ambivalent ist die Situation für die deutschen Energiekonzerne, die mit Öl und Gas handeln oder die Rohstoffe in ihren Kraftwerken einsetzen. RWE etwa verkündete kürzlich bei Vorlage der Jahreszahlen eine „außergewöhnlich starke Performance des Energiehandels“ und höhere Ergebnisbeiträge aus der konventionellen Stromerzeugung. Das brachte RWE einen Nettogewinn von rund 1,6 Milliarden Euro (1,7 Milliarden Dollar) ein – fast ein Viertel mehr als im Vorjahr.

Auch der MDax-Konzern Uniper, der 2016 als Abspaltung aus Eon hervorging, profitierte eigentlich von den hohen Energiepreisen. Unter anderem bezog das Unternehmen Gas verhältnismäßig günstig aus langfristigen Verträgen mit Gazprom und verkaufte zugleich den Strom aus seinen Gaskraftwerken zu hohen Strompreisen. Unterm Strich allerdings stand ein Verlust von 4,1 Milliarden Euro (4,5 Milliarden Dollar).

Denn wie alle großen Unternehmen, die mit Energie und Rohstoffen handeln, muss Uniper für seine Handelspartner vorübergehend finanzielle Sicherheiten hinterlegen. Steigen die Energiepreise, steigen auch die hinterlegten Summen.

Rohstoffhändler: Hohe Schwankungen, große Chancen

Grundsätzlich profitieren Energie- und Rohstoffhändler von Schwankungen an den Märkten. Doch noch ist offen, ob das auf alle gleichermaßen zutrifft. Da sind zum Beispiel die Schweizer Händler: Häuser wie Vitol, Mercuria, Gunvor, Trafigura oder Glencore wickeln einen großen Teil des Handels mit russischem Öl über die Schweiz ab.

Zuletzt haben sie deutliche Gewinne geschrieben. So erwirtschaftete etwa Glencore im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund fünf Milliarden Dollar – eine deutliche Steigerung zu den 1,9 Milliarden im Vorjahr. Trafigura steigerte seinen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Dollar in 2020 auf 3,1 Milliarden in 2021 – beinahe eine Verdopplung. Und Gunvore hatte zumindest im ersten Halbjahr 2021 laut einem Bericht der Financial Times eine Rekordmenge an Rohstoffen gehandelt.

Der Handel mit Öl läuft nach wie vor: So sagte Russel Hardy, Vorstandschef von Vitol, am Dienstag auf dem Branchentreffen „Financial Times Commodities Summit“ in Lausanne: „Wir kommen unseren vertraglichen Verpflichtungen nach.“ Die Handelshäuser haben langfristige Abnahmeverträge mit russischen Ölproduzenten geschlossen. So lange Europa und die Schweiz keine Sanktionen gegen russische Energieexporte ausgesprochen haben, müssen diese weiter erfüllt werden. Vitol handele jedoch nicht am Spotmarkt mit russischem Öl, stellte Hardy klar.

Die Ölhändler müssen nun Abnehmer für das russische Öl finden. Und das wird immer schwieriger. Raffinerien in Europa hätten ihre Abnahmemengen mit Rohöl aus Afrika und dem Mittleren Osten ersetzt, so Hardy. Bisher kaufen vor allem Raffinerien in Asien noch russisches Öl, hauptsächlich China und Indien. Allerdings werden Sorten wie Urals-Öl aktuell mit historisch hohen Abschlägen auf den europäischen Referenzpreis gehandelt. Die Handelshäuser selbst gehen dabei meist keine Preisrisiken ein. Sie sichern sich über Gegengeschäfte an den Rohstoffbörsen ab.

Doch eben diese Hedging-Geschäfte haben sich deutlich verteuert: Rohstoffbörsen wie die ICE in London haben ihren Anforderungen an Sicherheitsmargen, die Händler für ihre Absicherungsgeschäfte hinterlegen müssen, deutlich erhöht.

Die Finanzierungsbedingungen haben sich für die Handelshäuser deutlich verschlechtert, wie die Kurse ausstehender Anleihen von Gunvor, Mercuria und Co. zeigen. Die Risikoaufschläge haben sich erhöht. Davon betroffen sind auch zahlreiche Banken, die den Handelshäusern umfangreiche Kreditlinien für ihre Geschäfte einräumen: So hat etwa der besonders unter Druck stehende Händler Gunvor eine revolvierende Kreditlinie über 1,2 Milliarden Dollar bei einem Bankensyndikat, dem unter anderem die Schweizer Großanken Credit Suisse und UBS sowie die deutschen Institute Commerzbank, DZ Bank und KfW-Ipex-Bank angehören.

Auch Trafigura und Glencore haben milliardenschwere Kreditlinien bei Bankensyndikaten mit deutscher Beteiligung. Sébastien Rexhausen, Senior Partner und Experte für Energiehandel bei der Boston Consulting Group, bestätigt, dass dies die Handelshäuser einschränkt: „Momentan sind viele Akteure weniger aktiv an den Märkten, um nicht noch mehr Liquidität einsetzen zu müssen. Wer nicht genügend Liquidität hat, kann also auch weniger handeln.“ Vitol-CEO Hardy bestätigt: „Es wäre schön wenn die Märkte etwas berechenbarer wären.“

Wind- und Solarparkbetreiber: Profitieren von den Sportmarktkursen

Nicht nur die fossile Industrie zählt zu den Gewinnern der Energiepreisrallye. Auch die Betreiber von Wind- und Solarparks kassieren momentan gehörig ab. Weil sie ihren Grünstrom größtenteils zu aktuellen Börsenpreisen verkaufen, profitieren sie von den hohen Spotmarktkursen – und das nicht zu knapp.

Erneuerbare Energien zu Spotmarktpreisen. (Foto: Bloomberg) Solarpark

So konnte der Windparkbetreiber Encavis seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr dank der hohen Strompreise um fast 13 Prozent auf 330 Millionen Euro steigern und übertraf dabei selbst die eigene Prognose um fast 100 Millionen Euro. Auch beim operativen Cashflow verzeichnete das Hamburger Unternehmen ein Plus von 19 Prozent auf 250 Millionen Euro. Die Aktie des Betreibers ist seit Kriegsausbruch um 41 Prozent gestiegen.

Auch die norwegische Statkraft profitiert ordentlich. Sie steigerte ihren Nettogewinn auf rund 16 Milliarden Norwegische Kronen (1,8 Milliarden Dollar), nach 3,5 Milliarden Kronen (400 Millionen Dollar) im Jahr zuvor.

Wer allerdings auch in Zukunft auf die Förderung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zurückgreifen will, könnte deutlich weniger von den hohen Strompreisen profitieren. In dem Entwurf für das neue EEG, das die neue Regierung Anfang März vorgelegt hat, ist auch die Einführung alternativer Differenzverträge geplant.

Bei so genannten Contracts-for-difference-Verträgen (CfD) wird der Preis für den Grünstrom etwa über eine Ausschreibung festgelegt. Sind später die Börsenstrompreise niedriger, erhält der Betreiber die Differenz zum vertraglich vereinbarten Preis. Der CfD-Mechanismus wirkt aber auch in die andere Richtung. Überhöhte Gewinne aus dem Verkauf von Strom aus erneuerbaren Quellen würde es damit nicht mehr geben.

