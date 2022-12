Rohstoff-Recycling Lithium aus Altbatterien: Krefelder Unternehmen will erste Fertigung in Europa starten

Experten erwarten eine große Lithium-Lücke in den kommenden Jahren. Die Firma Accurec will schaffen, was bislang nur Unternehmen in Asien beherrschen.

Das Batterie-Recycling Unternehmen gibt es schon seit 25 Jahren. (Foto: Accurec) Accurec in Karlsruhe

Düsseldorf Egal, ob Elektroauto, Smartphone, Tablet oder Bluetooth-Kopfhörer – Lithium steckt in all diesen Produkten und dürfte in den kommenden Jahren wohl zu einem der begehrtesten Rohstoffe der Welt werden. Experten warnen jedoch schon lange vor einer Lücke: So viel Lithium, wie in naher Zukunft gebraucht wird, kann in der Zeit schlicht nicht produziert werden.

Das Recycling-Unternehmen Accurec aus Nordrhein-Westfalen hat jetzt einen Prozess entwickelt, mit dem es das Leichtmetall aus alten Batterien zurückgewinnen kann. Damit wären die Krefelder das erste Unternehmen in Europa, das Lithium in industriellem Maßstab recycelt.

„Die Rückgewinnung findet bislang nur in Asien statt“, sagt Geschäftsführer Reiner Sojka im Gespräch mit dem Handelsblatt. Mit einem eigens entwickelten hydrometallurgischen Verfahren will Sojka den Rohstoff zukünftig aus gebrauchten Batterien von Elektroautos, E-Bikes, elektronischen Geräten und herkömmlichen Haushaltsbatterien gewinnen.

Lithium-Lücke: Bis 2030 droht starke Unterversorgung