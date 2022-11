Rohstoffkonzern „Bestechung war Teil der Kultur“: Glencore muss 280 Millionen Pfund Strafe zahlen

Jahrelang haben Händler in Afrika Amtsträger bestochen, um Zugriff auf lukrative Öldeals zu erhalten. Die Ermittlungen gaben seltene Einblicke in das Schmiergeldsystem.

Der Schweizer Konzern muss in Großbritannien eine Millionenstrafe zahlen. (Foto: Reuters) Glencore-Zentrale in Baar

Zürich Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore muss wegen umfangreicher Schmiergeldzahlungen in Afrika 280 Millionen Pfund Strafe zahlen, umgerechnet etwa 320 Millionen Euro. Das hat ein Gericht in London am Donnerstag entschieden. Glencore hatte sich bereits im Lauf des Prozesses in sieben Fällen der Korruption schuldig bekannt. Dem Urteil waren jahrelange Ermittlungen der britischen Strafverfolgungsbehörde Serious Fraud Office (SFO) vorausgegangen.

Die Ermittler hatten ein umfangreiches Schmiergeldsystem in der Londoner Dependance von Glencore offengelegt. Zwischen 2011 und 2016 sollen Glencore-Händler insgesamt 28 Millionen Dollar an Amtsträger in fünf afrikanischen Ländern gezahlt haben, darunter Nigeria und Kamerun. Die Ermittlungen gaben seltene Einblicke in die Hinterzimmer-Deals in afrikanischen Ländern.

So reiste eine Glencore-Delegation 2011 kurz nach der Unabhängigkeit des Südsudans im Privatjet in die Hauptstadt Juba. An Bord: 800.000 Dollar in bar, angeblich zum Aufbau eines lokalen Büros. Ein Teil davon wurde jedoch für Schmiergeldzahlungen genutzt, wie das SFO nachweisen konnte.

„Cash-Desk“ am Glencore-Firmensitz